2 декабря — День банковского работника России: история и традиции праздника

В 2023 году знаменательный день приходится на субботу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях торжества.

День банковского работника России 2023 — история праздника

Банковское дело в России стало развиваться в XVIII веке. В 1754 году вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об основании первых в стране кредитных организаций — Дворянского заемного банка с отделениями в Москве и в Санкт-Петербурге и Купеческого банка в Москве.

Вслед за ними стали открываться дворянские заемные банки, к услугам которых обращалась знать, предназначенные для обслуживания представителей дворянства. А в 1786 году их ликвидировали и создали Государственный заемный банк — вклады в нем были доступны и простому населению.

Знаковой страницей в истории современной России стало создание в 1990 году Центрального банка РФ. Закон об учреждении финансового регулятора был принят 2 декабря, именно эта дата легла в основу профессионального праздника.

Инициативу о праздновании Дня банковского работника в 2004 году выдвинула Ассоциация российских банков. И хотя торжество не имеет официального статуса, оно быстро распространилось в кругах специалистов.

День банковского работника России 2023 — традиции праздника

В день праздника смены банковских работников часто заканчиваются корпоративами и другими праздничными мероприятиями. Руководство награждает лучших сотрудников грамотами и премиями, повышает в должности отличившихся.

К знаменательному дню часто приурочены конференции по обмену опытом, занятия по повышению квалификации и собрания по подведению итогов работы.

День банковского работника России 2023 — как поздравить

Во второй день декабря принято поздравлять руководство банков и их подчиненных: кредитных специалистов, кассиров, бухгалтеров, менеджеров, экономистов и страховых агентов. Часто слова поздравлений звучат не только от коллег и близких, но и от официальных лиц и представителей власти. В поздравлениях принято отмечать острый ум, аналитические и математические способности и кропотливую работу специалистов.

В качестве подарка банковскому работнику можно преподнести вещь, которая украсит его трудовые будни и сделает пребывание в офисе более комфортным: удобное кресло или коврик для мыши, именную кружку или рамку для фотографии, набор чая или любимые сладости.