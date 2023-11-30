Новак рассказал о сокращении экспорта нефти в России

«В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок, темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры», — сказал он.

Новак уточнил, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Ранее в четверг он сообщил, что Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала 2024 года.

Решения по уровням добычи нефти в рамках ОПЕК+ поспособствуют прохождению зимы, во время пониженного спроса, также сообщил Новак.

«Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода, пониженного спроса, для того, чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения», — сказал он.