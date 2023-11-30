Курс доллара к мировым валютам может показать сильнейшее падение за год

По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару слегка растет до 1,0969 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0968 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 147,07 иены со 147,24 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 102,8 пункта.

При этом с начала месяца индекс сократился на 3,6%, отдельно к евро доллар подешевел на 3,7%, к иене — на 3%. Таким образом, ноябрь может стать для доллара худшим месяцем с начала года: для индекса и стоимости доллара к евро это сильнейшее снижение с ноября прошлого года, для доллара к иене — с декабря.

Несколько поддерживает доллар статистика по ВВП США, опубликованная в среду. Оценка роста экономики страны в третьем квартале была улучшена до 5,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 4,9% в пересчете на год.

Рынки все больше уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, завершила цикл ужесточения, а в следующем году может перейти к снижению учетной ставки. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает стоимость национальной валюты.

По данным CME Group, почти 96% аналитиков ожидают очередного сохранения ставки ФРС в декабре на текущем уровне в 5,25−5,5% годовых. А по итогам следующего года почти 57% экспертов допускают ставку на уровне 4−4,25% или 4,25−4,5%. В середине месяца ожидания на конец 2024 года были несколько выше — чуть более половины прогнозировали ставку в 4,25−4,5% или 4,5−4,75%.