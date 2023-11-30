Черный ящик: пенсионные накопления могут перевести в долгосрочные сбережения

Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрел инициативу о долгосрочных сбережениях россиян за счет пенсионных накоплений и рекомендовал принять законопроект в первом чтении 30 ноября 2023 года. Инициатором законопроекта стала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Если закон будет принят, изменится порядок перевода пенсионных накоплений в пенсионные резервы. Эта сумма станет единовременным взносом по договору долгосрочных сбережений. Подробности — в материале «Известий».

Согласно законопроекту, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг получит возможность рассматривать обращения по договорам долгосрочных сбережений, чтобы урегулировать возникающие споры в досудебном порядке. Также появится новая функция — администратор софинансирования. Он займется расчетом размера дополнительных стимулирующих взносов по договору в соответствии с федеральным законом. Предполагается, что администратор включится в процесс господдержки формирования долгосрочных вложений населения.

Своими силами

Новая норма — одна из первых, которые будут приняты, чтобы реализовать главную новацию. Это закон о программе долгосрочных сбережений граждан (от 10 июля 2023 № 299-ФЗ), который вступит в силу 1 января 2024 года.

Принятый Госдумой нормативный акт запускает механизм программы долгосрочных сбережений. Теперь по заявлению в негосударственный пенсионный фонд можно будет перевести средства по договору долгосрочных сбережений. Перевод денег за календарный год совершится до 31 марта следующего. Механизма обратного возврата нет.

По сути, это означает, что государство стимулирует граждан к самостоятельному формированию своей пенсии, причем заранее — утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Для этого предлагается ряд стимулов. Первый — государство будет софинансировать до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. рублей. Второй — возможен налоговый вычет на сумму до 400 тыс. рублей в год, а средства граждан будут застрахованы на 2,8 млн рублей. И третий — доступно досрочное снятие пенсионных накоплений в случае сложной жизненной ситуации, — перечисляет он.

Согласно новым правилам, участвовать в программе могут граждане с 18 лет, средства пенсионных накоплений будут размещаться в НПФ в инструментах с низкими рисками (контролировать этот процесс будет ЦБ). Таким образом, с января 2024 года россияне, участвующие в программе, смогут получить сумму пенсии больше за счет многолетних вложений своих средств в НПФ.

Кроме того, государство гарантирует частичное софинансирование, то есть будет добавлять таким участникам средства из бюджета, причем ежегодно — добавляет Артем Деев.

— Пенсия становится не столько функцией государства, сколько самих граждан. Если накопления в течение трудовой деятельности отдаются в НПФ под процент, к окончанию трудовой деятельности сумма может значительно вырасти по сравнению с обычной пенсией, — говорит эксперт.

Фактически, государство толкает граждан делать сбережения на старость собственными силами — но тема эта крайне неоднозначная, оценивает законопроект руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Текущий уровень финансовой грамотности населения, особенно старшего возраста, вызывает опасения. Насколько адекватно среднестатистический россиянин в состоянии распорядиться своими накоплениями так, чтобы на выходе получить безбедную старость — большой вопрос, — говорит он.

Сопутствующие условия

Для успеха предлагаемого инвестиционного продукта нужна реализация политики сильного рубля, на фоне которой инфляция и падение стоимости российской валюты к мировым будут давать заметный и эффективный результат от инвестиций в консервативные государственные финансовые инструменты, полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, пенсионеры, как правило, не так продвинуты в области финансовой грамотности. «Но то, что инвестирование в российские активы будет идти под тщательным присмотром Банка России, обнулит все риски. Средства будут вкладываться только в ОФЗ, корпоративные облигации российских компаний, первоклассные ценные бумаги», — говорит он.

Эксперты отметили позитивный международный опыт использования средств неработающих пожилых людей в инвестиционных программах, которые курируют крупнейшие государственные и негосударственные фонды в таких странах, как Германия, Норвегия, и ряде других высокоразвитых экономик мира.

По мнению Андрея Лободы, средний размер пенсий в России сегодня едва превышает 20 тыс. рублей, между тем как справедливый минимальный размер — 50 тыс. рублей. «Если хотя бы 2−3% пенсионеров откликнется на программу долгосрочных сбережений в ближайший год — это будет уже успех», — подчеркнул эксперт.

Вопрос национальной безопасности

Пенсионеры и предпенсионеры — одни из наименее защищенных групп населения с точки зрения кибербезопасности и информационной гигиены. Они крайне подвержены стороннему влиянию, несмотря на постоянное информирование о новых способах обмана, связанных со «звонками из Центробанка, Следственного комитета и полиции» и ущербе на миллионы рублей, говорит о дополнительных рисках управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Отдельные опасения вызывает возможность единовременного снятия денег в форс-мажорной ситуации», — отмечает эксперт.

По ее мнению, помимо закона и внедрения механизма перевода средств, необходимо поставить на поток оповещение граждан — четкое и понятное, а также не допустить утечки персональных данных воспользовавшихся переводом пенсионных средств в долгосрочные сбережения.