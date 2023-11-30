Банки Лаоса начали принимать карты «Мир», сообщил российский посол

«По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты “МИР”, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — сообщил Калинин.

Посол добавил, что ему «кажется неоправданным», что такая самобытная и дружелюбная страна как Лаос пока недостаточно известна в России как потенциальное туристическое направление.

«Надеюсь, с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну — тем более, что 2024 год объявлен в Лаосе “Годом туризма” — и полюбят её также, как любим её и мы», — заключил дипломат.