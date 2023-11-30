12:30 (мск), источник: © РИА Новости

Банки Лаоса начали принимать карты «Мир», сообщил российский посол

ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. Ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лаосе Владимир Калинин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты “МИР”, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — сообщил Калинин.

Посол добавил, что ему «кажется неоправданным», что такая самобытная и дружелюбная страна как Лаос пока недостаточно известна в России как потенциальное туристическое направление.

«Надеюсь, с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну — тем более, что 2024 год объявлен в Лаосе “Годом туризма” — и полюбят её также, как любим её и мы», — заключил дипломат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь