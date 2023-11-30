Банки Лаоса начали принимать карты «Мир», сообщил российский посол
ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. Ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лаосе Владимир Калинин.
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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. Ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лаосе Владимир Калинин.
«По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты “МИР”, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — сообщил Калинин.
Посол добавил, что ему «кажется неоправданным», что такая самобытная и дружелюбная страна как Лаос пока недостаточно известна в России как потенциальное туристическое направление.
«Надеюсь, с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну — тем более, что 2024 год объявлен в Лаосе “Годом туризма” — и полюбят её также, как любим её и мы», — заключил дипломат.