Путин назвал ошибкой восприятие Западом российских банков как «кубышки»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-154921046&id=456262245&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики», — заявил президент. Так он ответил на слова Костина о том, что прошедший год стал успешным не только для ВТБ, но и для всего банковского сектора, несмотря на серьезные потери из-за санкций.

Путин не раз заявлял, что расчет Запада на то, что российская экономика «рухнет» после начала военной операции на Украине и введения санкций, не оправдался. По его словам, «фундаментальные основы стабильности России, они гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

В конце сентября 2023 года Путин сообщил, что Россия выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных государств, подчеркнув, что восстановление экономики завершено.