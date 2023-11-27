Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка

Ранее президент провел встречу с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. По его словам, в банке рассчитывают, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центробанк скорректирует свою политику и «сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже — более мягкой».