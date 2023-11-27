14:43 (мск), источник: © РИА Новости

Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности смягчения кредитно-денежной политики ЦБ, заявил, что здесь необходимо «быть очень аккуратными с мягкостью».

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Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее президент провел встречу с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. По его словам, в банке рассчитывают, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центробанк скорректирует свою политику и «сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже — более мягкой».

«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», — отметил в ответ Путин.

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