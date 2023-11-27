Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал ниже уровня 3200 пунктов. По состоянию на 16:30 мск рублевый индекс биржи снизился на 0,76% до отметки в 3193,20 пункта.

В то же время долларовый индекс РТС опустился на 0,67% до уровня в 1135,45.

На российском рынке акций наблюдается негативная динамика на фоне снижения нефтяных котировок. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE подешевел на 1,6% — до $79,18 за баррель. Сырьевые рынки демонстрировали высокую волатильность на фоне неопределенности вокруг встречи ОПЕК+, которая была перенесена с 26 на 30 ноября, рассказали в банке «Санкт-Петербург».

Акции СПБ Биржи подешевели более чем на 9,8%. В начале торгов акции биржи упали на 35%, до ₽63,8 за бумагу, а затем резко отскочили. Московская биржа вводила режим дискретного аукциона из-за резкого снижения цены. Падение котировок началось после сообщений СМИ о том, что в картотеке Арбитражного суда города Москвы появился иск о признании торговой площадки банкротом. Имя заявителя, сумма претензий, а также какие-либо подробности в карточке не указаны. Заявление было зарегистрировано 24 ноября и пока не принято к производству. В сообщениях ТАСС и «РИА Новости» говорилось, что заявление о банкротстве подала сама биржа.

СПБ Биржа опровергла информацию о том, что подала на банкротство.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.

Бумаги золотодобытчика «Полиметалл» подорожали на 14,94% после распродаж. На прошлой неделе бумаги за два дня подешевели на 29,3% (до ₽395,5 за акцию) после новостей о проведении обмена акций. В четверг, 23 ноября, «Полиметалл» объявил о том, что обменяет свои акции, заблокированные в НРД, на те бумаги, которые параллельно торгуются в Казахстане на бирже AIX. Обмен пройдет в пропорции 1:1 и будет добровольным. После этого началось снижение котировок на Мосбирже, которое продолжалось вплоть до конца торгового дня пятницы.

В большинстве случаев индекс Мосбиржи завершает понедельник ростом из-за повышенного спроса на бумаги среди инвесторов, продавших свои активы в пятницу для сокращения рисков непредвиденных событий, которые могут произойти в выходные, рассказали в «БКС Мир Инвестиций». По словам экспертов, сегодня не ожидается серьезных решений или событий по компаниям или в макроэкономике, соответственно, динамика рынка будет полностью зависеть от динамики рубля и цен на нефть. «Мы сохраняем наш прогноз по движению индекса МосБиржи в боковике в рамках 3000−3300 пунктов» в краткосрочном периоде«, — сообщил эксперт “БКС Мир Инвестиций” Василий Буянов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3180−3240 пунктов. Снижение цен на нефть и попытки пары доллар/рубль подрасти играют против российского рынка, однако сохраняющийся спрос на акции ЛУКОЙЛа и Сбербанка могут полностью это нивелировать из-за чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней, сообщил эксперт.

Из рисков В ПСБ отметили фактор налоговых выплат, которые могут привести к укреплению рубля, но негативно сказаться на рынке акций. Кроме того, 30 ноября пройдет встреча ОПЕК+. Однако, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, итоги встречи, вероятно, поддержат нефтяные котировки.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прогнозирует, что сегодня индекс Мосбиржи на закрытие торгов будет находиться в диапазоне 3200−3250 пунктов. Актуальный коридор для индекса РТС составляет 1130−1150 пунктов.

Российский рынок может завершить ноябрь недалеко от текущих значений, прогнозирует Елена Кожухова из «Велес Капитала». На этой неделе у российского рынка при прочих равных вновь может не оказаться достаточно драйверов движения для выхода из краткосрочного диапазона 3150−3255 пунктов по индексу Мосбиржи, в то время как для РТС в случае дальнейшего ослабления рубля будут созданы условия для движения ближе к 1115 пунктам.

Спрос на российском рынке акций в целом в последнее время наблюдается на дивидендные истории даже со средней дивидендной доходностью около 5%. Участники торгов готовятся к завершению месяца и всего 2023 года, при этом наиболее интересные корпоративные события в виде дней инвесторов или пересмотра годовых стратегий компаний назначены уже на декабрь, сообщила эксперт.