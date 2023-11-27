ЦБ проверит торги акциями СПБ Биржи на предмет манипулирования

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО “СПБ Биржа”, с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — говорится в ответе ЦБ на запрос РБК.

«В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи отмечаем, что средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица — центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки», — добавили в Центробанке.