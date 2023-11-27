18:07 (мск), источник: РБК

ЦБ проверит торги акциями СПБ Биржи на предмет манипулирования

ЦБ проверит действия участников рынка ценных бумаг из-за скачков акций СПБ Биржи, случившихся после появления заявления о ее банкротстве. В самом банкротстве регулятор не видит рисков для инвесторов.

Наверх
Источник: СПБ Биржа

Центробанк проанализирует скачки акций СПБ Биржи, которые 27 ноября упали из-за заявления о банкротстве площадки, которое поступило в Арбитражный суд Москвы.

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО “СПБ Биржа”, с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — говорится в ответе ЦБ на запрос РБК.

«В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи отмечаем, что средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица — центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки», — добавили в Центробанке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Материал дополняется.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В ВСУ заявили о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией
Песков рассказал, почему РФ называет власти Украины «режимом»
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь