«Мы не нуждаемся в поставках российского газа в Чехию и без проблем создали запасы на эту зиму без него. На этой неделе из ежемесячных данных ERU (Энергетического регуляторного управления) мы узнали, что, несмотря на это, с октября к нам некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять. В целом до конца октября газ из РФ составил 1,2% общих поставок за 2023 год», — написал он в соцсети X.

По словам министра, импорт российского газа в страны ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые государства по-прежнему не могут без него обойтись. Однако он счел нужным проинформировать потребителей, что они берут газ у тех поставщиков, которые покупают российское топливо.

Как заявил Сикела, начало поставок не отменяет того факта, что Чехия «определенно избавилась от зависимости от российского газа». В то же время он предложил рассмотреть возможность введения ограничительных мер национальном уровне или координации действий в рамках ЕС.

С января 2023 года Чехия, как сообщал ранее Сикела, не получала газ из России. Ныне газ в республику поступает по трубопроводу из Норвегии, а также из США и ряда других стран через плавучий СПГ-терминал в Нидерландах. В четверг полугосударственный энергетический концерн ČEZ от имени Чехии подписал соглашение об аренде на 15 лет части мощностей в строящемся сухопутном СПГ-терминале под Гамбургом в Германии, который должен быть готов в 2027 году.

Рынок ЕС являлся для России «исторически главным», поставки газа туда достигали 150 миллиардов кубометров ежегодно.

Однако в 2022 году на фоне подрыва «Северных потоков», а также санкций сотрудничество между Москвой и европейскими странами в этой сфере оказалось свернуто. Поставки газа «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизились почти на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.

В то же время, согласно свежим данным Евростата, страны ЕС, в том числе ярые сторонники Киева — Эстония и Литва, — несмотря на обещание отказаться от российского топлива, закупили у Москвы в 2023 году сжиженный природный газ на 6,1 миллиарда евро.