Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом

«Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний», — сообщили в пресс-службе.

Там прокомментировали информацию ряда СМИ, что говядина, уже подорожавшая с начала года, к новогодним праздникам вырастет на 7−10%. Согласно заявлению министерства, «прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке».

«В 2023 году производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе растет хорошими темпами. По данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тысячи тонн», — сказали в пресс-службе.

Там обратили внимание, что на текущий момент по сравнению с соответствующим периодом прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, «что в пределах общей инфляции».