Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ

Банки увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан. Об этом говорится в отзыве (есть у РБК) Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ. Письмо, в котором представлена консолидированная позиция кредитных организаций, было направлено в Банк России, правительство, Совет Федерации и председателю Госдумы Вячеславу Володину, который является одним из авторов документа.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2020 года группой депутатов от «Единой России» во главе с Володиным, принят в первом чтении в апреле того же года. Тогда банки тоже предупреждали об угрозах запрета комиссий за прием платежей ЖКУ. В мае 2020 года комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству разработал таблицу поправок ко второму чтению законопроекта. Он рекомендовал установить запрет взимания комиссий только с пенсионеров и граждан, которые получают субсидии на оплату ЖКУ. С тех пор законопроект не рассматривался.

Но в ноябре 2023 года Володин поручил депутатам рассмотреть законопроект в приоритетном порядке и принять его до конца года, чтобы в 2024 году комиссии были отменены. Инициативу по отмене комиссий в 2020 году поддержал президент России Владимир Путин, назвав их «квазинагрузкой».

«Финансовые организации, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан при оплате услуг ЖКХ, а также принимая во внимание сложную экономическую ситуацию и проблемы, с которыми уже сейчас могут сталкиваться социально уязвимые группы граждан, полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка», — говорится в отзыве НСФР.

В аппарат правительства письмо пока не поступало, сообщил РБК его представитель. РБК направил запрос в Госдуму и ЦБ.

Какие риски видят банки.

По мнению финансовых организаций, введение запрета приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов:

снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры, в том числе за счет резкого сокращения числа банковских платежных агентов, услуги которых практически полностью оплачиваются за счет комиссионных доходов;

вследствие снижения качества платежных услуг и доступности соответствующих сервисов вырастет недовольство граждан;

банки будут вынуждены снизить проценты по вкладам, повысить процентные ставки по кредитам, а также увеличить тарифы по иным финансовым услугам, чтобы покрыть расходы на бесплатное проведение платежей за услуги ЖКХ и поддержание платежной инфраструктуры;

вырастут риски хищения денежных средств банковских клиентов из-за сокращения у банков, особенно региональных, объема средств, ранее инвестировавшихся в развитие систем предотвращения мошеннических действий при осуществлении переводов денежных средств;

банки-эквайеры прекратят прием переводов за услуги ЖКХ с карт других банков, чтобы не платить комиссию банку-эмитенту, так как не смогут компенсировать расходы.

Если запрет будет установлен только для граждан, получающих пенсии и льготы, то это «заслуживает поддержки», говорится в письме. Однако, как отмечают банки, никаких расчетов или обоснований в подтверждение данного предположения разработчиками поправок представлено не было. Как пишут авторы письма, законодательством уже установлены категории граждан, которые получают компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, Герои Труда, бюджетники образовательных учреждений, инвалиды и т. д. «В настоящее время значительное число лиц, получающих пенсии по старости, продолжают трудовую деятельность, что позволяет им оплачивать комиссии за услуги ЖКХ без ущерба для их личного бюджета», — приводят еще один аргумент банки. Они добавляют, что для предоставления льгот по освобождению от уплаты комиссий специальным категориям граждан необходимо будет документально подтверждать свой статус, что возможно лишь при оплате через кассу банка, что ухудшит условия оплаты для льготных категорий.

Также банки указывают на то, что у граждан есть выбор способов оплаты коммунальных услуг без комиссии. Например, они могут оплачивать ЖКУ без комиссии на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж», — считают банки. Они подчеркивают, что уже в течение достаточно длительного времени участники финансового рынка заключают договоры с поставщиками услуг, согласно которым затраты по переводу платежей за услуги ЖКХ несут не физические лица, а именно ресурсоснабжающие организации — получатели платежей.

Как организован прием платежей за ЖКУ

Основные участники рынка, которых используют для оплаты услуг ЖКУ, — это банки и платежные агенты. Размер комиссии, взимаемой банками, в среднем составляет 1% с использованием дистанционного банковского обслуживания, 1,5% — через операционного работника и до 3% при оплате через банковских платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение, отмечал ранее НСФР.

По подсчетам Ассоциации банков России на апрель 2020 года, около 70% плательщиков услуг ЖКХ в России оплачивали их без комиссии благодаря наличию прямого договора между кредитной организацией и поставщиком услуги ЖКХ, который предполагает уплату комиссии получателем платежа. Еще 20% плательщиков платят комиссию до 1% включительно, так как используют мобильное приложение, интернет-банк и другие дистанционные каналы банков, у которых не заключен договор с поставщиком услуги ЖКХ или соглашение не предполагает уплату комиссии получателем платежа. Оставшиеся 10%, которые используют банковские сервисы, платят комиссию свыше 1%, большинство из них — 2%, так как вносят наличные через кассы. В целом на рынке основную долю занимают банки (70%), «Почта России» — 10−15%, еще около 10% граждан оплачивают услуги ЖКХ без комиссии непосредственно в офисах поставщиков услуг или через их мобильные приложения и личные кабинеты на сайтах.

С сентября 2020 года также начал действовать запрет правительства для ресурсоснабжающих организаций по включению комиссии на платежные услуги в тарифы ЖКХ. «Известны случаи, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом, например, банков, включали в тариф расходы на перевод платы граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», — отмечали в ФАС, которая была инициатором этой меры. Если граждане оплачивали ЖКХ в других банках, они платили комиссию дважды: в самом банке, с которым не заключено никаких соглашений, и в составе тарифа.

Возможен ли компромисс

Законопроект противоречит постановлению правительства, которое запрещает ресурсоснабжающим организациям включать комиссионные расходы в тарифы ЖКХ, при обсуждении законопроекта была большая комиссия в Госдуме, участники которой согласились, что если не решить это противоречие, то принимать законопроект в нынешнем виде нельзя, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков: «Если запретить взимать комиссии и с граждан, и с получателей платежей, то сервисы для безналичной и удобной оплаты услуг ЖКХ перестанут существовать, так как некому будет покрывать расходы, банки не обязаны это делать. В таком случае рынок вернется к использованию наличных для оплаты ЖКУ».

Запрет комиссий никак не скажется ни на качестве услуг, ни на той скорости переводов, которая есть сейчас, только если сами банки не станут искусственно блокировать эту процедуру, считает руководитель направления правового сопровождения споров в ЖКХ юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Он считает, что такая деятельность должна финансироваться, а комиссии следует переложить с граждан на получателей платежей: управляющие компании или ресурсоснабжающие организации. «Расходы организаций при зачислении платежей следует отнести на операционные затраты. В любом случае этот процесс не должен приводить к росту тарифов», — рассуждает юрист.