Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию

Всего за девять месяцев этого года Россия импортировала виски на 262,5 миллиона долларов — это почти вчетверо больше января-сентября прошлого года. Львиная доля всего объема вновь пришлась на Латвию: прибалтийская республика отгрузила продукции на 190,6 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым годом поставки выросли более чем в шесть раз. Заметно нарастила объемы поставок и расположившаяся на втором месте Литва, отгрузившая в денежном выражении в девять раз больше виски, чем в прошлом году — на 28,9 миллиона долларов.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что такие показатели Латвии говорят о том, что идет реэкспорт — страна не является винокурной державой. «Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Поэтому и для таможенной статистики отправителем являются прибалтийские страны. По сути логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот. Причина — зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки», — объясняет он.

В пятерку лидеров вошли также Великобритания (10,4 миллиона долларов, снижение по сравнению с прошлым годом на 18%), Франция (7 миллионов долларов, она нарастила поставки в 1,5 раза) и увеличившая в 2,5 раза отгрузки Армения (5,6 миллиона долларов).

Азиатский гамбит

Из списка крупнейших поставщиков исчезла Испания, опустившаяся с третьего на седьмое место. В этом году она поставила виски на 30% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года — всего на 3,7 миллиона долларов. Китаю при этом удалось ворваться в десятку крупнейших поставщиков: Поднебесная поднялась с двенадцатого места на девятое. За год страна нарастила поставки более чем впятеро, отгрузив напитка почти на 2 миллиона долларов, показывают данные национального статведомства.

В крупнейшей российской алкогольной компании Luding Group РИА Новости пояснили, что небольшая доля виски из Поднебесной на рынке связана с тем, что это пока молодая и слабоизученная потребителем категория. «Это касается и индийского виски, который выходил с продажами на российский рынок и не завоевал популярность у россиян, несмотря на устойчивый рост спроса на эту категорию на территории РФ», — добавляют в компании.

Грабар добавляет, что компания практически не меняла пул поставщиков — возит два бренда виски из Франции, а также китайский — «в качестве эксперимента и подстраховки». Собирается Ladoga привезти и индийский виски — уже в следующем году. «В прошлом году мы прорабатывали пару вариантов из Индии, но подошли к этому вопросу осторожно и взвешено. Индийского виски завезли очень много и сейчас мы слышим от остальных игроков рынка, что эта продукция пылится на складах, так как потребителю оказалась не особо и нужна. От наплыва “сограждан” пострадал аутентичный вкусный солодовый индийский виски, который и до этого присутствовал на рынке — покупать перестали и его из-за репутации хлынувших на рынок новинок», — объясняет он.

Интересный год для виски

В целом растущую динамику по импорту виски подтверждают и другие участники рынка. В пресс-службе Simple Group РИА Новости сообщили, что наблюдают сейчас рекордный объем поставок виски: он на конец третьего квартала уже почти сравнялся со всем 2021 годом. «К концу года можно спрогнозировать рекордный рост импорта, такого еще не было», — ожидают в компании по рынку в целом.

При этом есть значимые и неожиданные изменения в географии производства ввозимого виски. На полках можно увидеть, кроме китайского, нишевый японский, израильский и даже болгарский виски, отмечают в компании.

Доступная статистика крупнейших поставщиков, которую изучило агентство, показывает, что Япония в этом году поставила напитка на 78 тысяч долларов (снижение на 43%), а вот Болгария — в 115 раз больше (на 312 тысяч долларов).