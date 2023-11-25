Аналитики «Газпромбанк Инвестиций» назвали топ-3 российских акций

В подборку лучших вошли бумаги нефтегазовой компании «Роснефть», одного из ведущих производителей алкогольной продукции в России Novabev Group (бывшая Beluga Group) и розничной сети по торговле продуктами питания и товарами широкого потребления «Магнит».

«Роснефть».

«Роснефть» (ROSN) — крупная нефтегазовая компания России и одна из крупнейших в мире по объему добычи и запасам. Компания активно развивает свой флагманский проект «Восток-Ойл», который позволит наращивать добычу нефти в следующие несколько лет.

Среди причин потенциального роста акций эксперты назвали ожидания сильного отчета компании во второй половине ноября, а также высокие дивиденды.

Совет директоров 15 ноября рекомендовал выплатить за первое полугодие 2023 года дивиденды в размере ₽30,77 на акцию, направив на эти цели 50% чистой прибыли. Дивидендная доходность к текущей цене составляет 5%, но с учетом ожидания более сильного второго полугодия размер итоговых дивидендов за весь 2023 год может составить ₽70−80 на акцию, прогнозируют в «Газпромбанк Инвестициях».

Это дает потенциальную дивидендную доходность 12−14%. Для компании, у которой впереди планируется рост добычи на флагманском месторождении «Восток-Ойл», такая доходность является высокой, что также может привести к переоценке акций.

Эксперты ожидают роста цены акций «Роснефти» до ₽640 на горизонте до трех месяцев. Потенциал роста — более 10%.



Novabev Group (бывшая Beluga Group).

Novabev Group (BELU) — один из ведущих производителей алкогольной продукции в России. Компания занимает лидирующие позиции по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также является одним из основных импортеров алкоголя в стране.

Менеджмент компании заинтересован в росте ее капитализации, существует перспектива включения Novabev Group в индекс Мосбиржи. Компания изучает варианты для выполнения формальных требований для включения в индекс. Кроме того, по мнению экспертов, Novabev Group сохраняет статус уникальной одновременно растущей и стоимостной компании на российском рынке: имеет понятную стратегию дальнейшего роста, платит дивиденды и прозрачно раскрывает отчетность.

В «Газпромбанк Инвестициях» ожидают роста цены акций Novabev Group до ₽7500 к июлю 2024 года. Потенциал роста бумаг — более 35%.

«Магнит».

«Магнит» (MGNT) — розничная сеть по торговле продуктами питания и товарами широкого потребления. У ретейлера более 20 тыс. торговых точек в 65 регионах страны. Сеть объединяет магазины у дома, супермаркеты, аптеки, магазины косметики.

«Магнит» объявил выкуп акций в размере 10% уставного капитала, после чего увеличил его втрое, до 29,8%. Бумаги «Магнита» могут продолжить расти после выкупа акций у нерезидентов, а рекордная прибыль компании за первый квартал 2023 года свидетельствует об устойчивом финансовом положение компании. В случае погашения выкупленных ценных бумаг количество акций в обращении станет меньше, что автоматически приведет к росту прибыли и дивиденда на акцию.

Кроме того, в «Газпромбанк Инвестициях» не исключают, что компания может выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год, что будет способствовать росту котировок.