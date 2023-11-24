За счет чего китайский экспорт в Россию приблизился к $100 млрд

Китай за десять месяцев 2023 года экспортировал в Россию товаров на $90 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года ($59 млрд), и в 1,7 раза больше, чем в январе—октябре 2021-го. Это следует из статистики, опубликованной Главным таможенным управлением КНР.

КНР — крупнейший торговый партнер России 14-й год подряд. На юань и рубль приходится уже 95% всех торговых операций между Россией и Китаем, а товарооборот двух стран по итогам года преодолеет отметку в $200 млрд, сказал 20 ноября первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

Главное таможенное управление Китая сообщило о поставках в Россию оборудования почти на $34 млрд — рост в денежном выражении на 43% по отношению к тому же периоду 2022 года и более чем в 1,5 раза к январю—октябрю досанкционного 2021 года.

Речь в статистике идет об агрегированных данных по машинам и механизмам, электротехнике, звукозаписывающей и телевизионной аппаратуре. Китай увеличил поставки в Россию как товаров для промышленности, так и бытовой техники — холодильников и посудомоечных машин, в 1,8 раза по сравнению с январем—октябрем досанкционного 2021 года (до $20,5 млрд).

Рыночная сила китайских компаний велика и проявляется на многих рынках, напоминает замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. «Это касается не только экспорта в Россию, есть другие рынки в мире, где доминирует Китай, включая рынки солнечных панелей или других электротехнических изделий. Ситуация близка если не к монопольной, то к олигопольной на очень многих рынках», — говорит он.

Но при этом данные Росстата показывают активный рост отечественного машиностроения, указывает Сальников: по итогам девяти месяцев производство электрооборудования выросло на 22%, машин и оборудования общего назначения — примерно на 10%.

«Однако пока нельзя сказать, сколько там настоящего импортозамещения, а сколько производств, которые просто используют импортные комплектующие, может быть, даже почти готовые изделия, приклеивая свой шильдик», — считает эксперт.

На сегодняшний день в России бульдозеры (входят в вышеприведенную китайскую статистику. — РБК) выпускаются четырьмя основными производителями, отечественная техника занимает около 35% рынка, прокомментировали РБК в пресс-службе Минпромторга. Ведомство также привело информацию о российских производителях фронтальных погрузчиков («ДСТ-Урал», «Универсалмаш», «Амкодор-Брянск» и др.), экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков, назвав в общей сложности более десятка отечественных производителей. «Отечественным производителям доступен комплекс мер государственной поддержки, направленных на повышение уровня локализации, наращивание объемов производства и его модернизацию. В частности, программы Фонда развития промышленности, субсидирование части затрат на НИОКР, а также программы стимулирования спроса», — подчеркнули в Минпромторге.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что потенциал наращивания поставок китайского оборудования в Россию далеко не исчерпан. «Санкции, направленные если не на полный запрет, то как минимум на существенное ограничение поставок в Россию высокотехнологичного оборудования и “уход” с российского рынка большинства европейских, североамериканских, тайваньских и японских производителей, введены относительно недавно», — объясняет он. «Ниши на рынках товаров освобождаются постепенно, их необходимо заполнять, поэтому потенциал роста импорта из Китая остается на очень высоком уровне и в перспективе 3−5 лет мы будем видеть такой рост», — уверен он.

Такое наращивание торговли выгодно не только России, но и Китаю, поскольку китайская экономика охлаждается, считает Жарский.

Текущая ситуация такова, что конкуренция на российском рынке искусственно ограничена, а спрос при этом остается стабильно высоким, говорит эксперт, поэтому вопросы логистики, транспорта, привычки и даже качества продукции отходят на второй и третий план. «Так что я думаю, что в обозримом будущем зависимость от китайской промышленности и экспорта будет только расти», — резюмирует он.