Обувь и одежда подорожали в России более чем на 20%

При этом средняя стоимость обуви увеличилась на 51% в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2021-го, а цена на одежду выросла на 41% за тот же период.

По словам экспертов, при таком росте цен покупательское поведение нестабильно, наблюдается падение продаж обуви. Так, в октябре текущего года количество покупок обуви сократилось на 11% по сравнению с октябрем 2021, на 5% — с октябрем 2022-го. Однако одежду в этом году стали приобретать больше: продажи выросли на 19% к октябрю 2021 года и на 22% к октябрю 2022-го.

Аналитики выделили основные тенденции, оказывающие влияние на рынок одежды и обуви. Отмечается, что лидерами продаж становятся отечественные торговые марки. При этом зависимость от тканей и фурнитуры, которые закупаются в других странах, вынуждают российских производителей повышать цену.

«Несмотря на то что долю продаж одежды и обуви отъедают маркетплейсы, количество розничных магазинов растет. Самый активный рост продаж наблюдается в среднеценовом сегменте — от 15 тыс. рублей средний чек», — добавили в сервисе.

Кроме того, на рынке отмечается интерес инвесторов к швейному производству. А также потребительская активность в 2023 году выросла и наращивает темпы от месяца к месяцу, обратили внимание эксперты.

«Малый и средний бизнес (МСБ) активен на рынке одежды и обуви. Полтора года без зарубежных брендов показали, что МСБ, традиционно быстро адаптирующийся к новым условиям, активно осваивает появившиеся ниши. Развиваются швейные производства, небольшие локальные бренды. Спрос на одежду не смогли изменить ни рост цен, ни регулярно меняющиеся курсы валют. И даже обувь, которую стали покупать меньше, постепенно выйдет на рост продаж», — рассказал CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Ранее, 29 июня, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. Глава государства подчеркнул, что российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками.