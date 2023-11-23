Сделали выводы: пользователи крупнейшей криптобиржи ударились в панику

Владельцы аккаунтов на Binance за прошедшие сутки вывели свыше $1 млрд, не считая биткоинов, сообщает CNBC со ссылкой на данные компании Nansen. Основная причина — трудности, которые испытывает криптобиржа: отставка генерального директора Чанпэна Чжао и удар по репутации в виде штрафа в $4,3 млрд за нарушение законодательства по охране банковской тайны. Впрочем, одномоментный вывод такого объема средств не повлиял на устойчивость компании, чьи активы составили $65 млрд, отмечают в Nansen. Как это отразится на российских пользователях «крипты», выясняли «Известия».

Сложный вопрос.

Использование цифровых валют в РФ регулируются федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ. На данный момент в России инвесторы могут приобретать криптовалюты, но оплачивать ими товары или услуги по-прежнему запрещено.

ЦБ и Минфин РФ обсуждают возможность проведения эксперимента по трансграничным расчетам в 2024—2026 годах, но вопрос снятия ограничений на использование криптовалют в национальных расчетах не обсуждается.

Пока на стадии обсуждения находится законопроект № 237585−8 о регулировании майнинга, рассказала «Известиям» руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— Например, при продаже цифровой валюты не могут использоваться объекты российской информационной инфраструктуры, что дает возможность продавать криптовалюту иностранным инвесторам, но ограничивает продажи российским. Причем, по оценкам Минфина, прибыль майнеров составляет около 100 млрд рублей в год. А значит, вопрос налогов остается открытым, — говорит она.

Еще одной важной проблемой, по мнению эксперта, остается отсутствие в России регулирования криптобирж и криптообменников. «Такие субъекты не могут действовать в правовом поле, регистрироваться у ЦБ и получать соответствующие разрешения на деятельность, а значит, для российских инвесторов повышаются риски мошенничества с иностранными биржами», — подчеркнула Антонина Левашенко.

Полный «игнор».

Отношение к криптовалюте ЦБ — исключительно отрицательное, и такой позиции регулятор придерживался изначально, напоминает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. «В высказываниях представители ведомства всегда не стеснялись в выражениях, хотя прямо финансовой пирамидой никогда их не называли в СМИ», — рассказала она «Известиям».

— Применять криптовалюту всегда было (и скорее всего, в ближайшее время будет) запрещено, и само наличие определения всего лишь указывает на наименование объекта собственности, — продолжает финансист.

Поддержка криптовалют, по словам Юлии Макаренко, расшатывает стабильную банковскую систему. «Сейчас в России тестируют и вот-вот запустят во всеобщее пользование цифровой рубль — это нормальный, подкрепленный реальной стоимостью актив», — предлагает она альтернативу непредсказуемым средствам сохранения и инвестирования средств.

А нужно ли.

По разным подсчетам, около 10% россиян владеют криптовалютой (по данным на конец 2022 года).

— С учетом санкций, некоторые биржи стали недоступны для пользователей из РФ, например, Binance, тем не менее ряд крупных бирж, таких как Bybit или Huobi, открыты для России, — комментирует Антонина Левашенко.

Россияне достаточно активно используют криптовалюты, при том, что как средство платежа они в стране запрещены — на это противоречие обращают внимание все опрошенные эксперты.

Так, за январь-сентябрь 2023 года в России проведено более 185 тысяч криптовалютных операций, что втрое больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — такие данные приводит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, россияне активно пользуются и сервисами Binance, в том числе для платежей за товары на торговых площадках Европы и США. Это одна из доступных лазеек для оплаты иностранных товаров и услуг.

— Криптовалютный рынок достаточно активно проникает в жизнь экономически активного населения. При этом Центральный банк старается игнорировать данные процессы, — подчеркнул Кабаков.

Внедрение или запрет криптовалюты — тема, вызывающая ожесточенные споры между консервативным Центробанком и более лояльным Минфином на протяжении нескольких лет. Пока в этой борьбе побеждает ЦБ — комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Тем не менее, делать вид, что криптовалюты, чей рынок уже, по оценке CoinGecko, составляет $1 трлн в 2023 году, в России нет, как минимум, странно. Это не местечковая, а глобальная история, — считает собеседница «Известий». ЦБ продвигает собственные стейблкоины — цифровые активы, обеспеченные реальными, а также начинает внедрять цифровой рубль, который должен пополнить массу фиатных рублей.

— Однако это не совсем одно и то же. И пока отрасль остается незарегулированной, у россиян не остается никаких гарантий. Наши граждане в полной мере ощутили это на себе, когда в 2022 году десятки тысяч криптокошельков оказались заблокированными без возможности разморозки. Известны случаи возврата средств — но процедуры крайне замороченные. Фактически, владельцы кошельков оказались без защиты именно из-за отсутствия законодательной базы, — рассказала Екатерина Косарева.