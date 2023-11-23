Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз

Так, за девять месяцев этого года ЕС импортировал из Индии 7,9 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня и в 3,3 раза больше показателя за 2021 год. В денежном выражении поставки увеличились до 6,1 миллиарда евро против 3,3 миллиарда в прошлом году и 1,2 миллиарда в 2021 году.

Такие объемы поставок позволили Индии стать вторым крупнейшим поставщиком этой продукции в страны объединения — впереди только Саудовская Аравия, поставившая 11,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 8,7 миллиарда евро. Год назад Индия занимала шестое место, а в 2021 году — седьмое.

Основными импортерами индийских нефтепродуктов являются Франция, которая увеличила закупки в 1,6 раза — до 1,37 миллиарда евро, Нидерланды (1,5 раза, до 1,34 миллиарда евро), Италия (в 2,5 раза — до 816 миллионов евро) и Испания (2,3 раза, до 635 миллионов евро).

Сильнее всего импорт нарастила Хорватия — в 13 тысяч раз, до 75 миллионов евро, а также Латвия — в 100 раз, до 1,5 миллиона евро. Сильный рост показали Румыния и Германия, увеличившие ввоз нефтепродуктов из Индии в 18 раз, до 554 миллионов евро, и 6,6 раза, до 542 миллионов евро соответственно.