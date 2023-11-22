10:05 (мск), источник: © РИА Новости

Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Банки имеют три законных основания на то, чтобы не отдать вкладчику его деньги, рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Источник: Агентство «Москва»

Первое — арест на счет, наложенный судебными приставами. Обычно такое происходит, если у вкладчика есть долги. В этой ситуации от банка ничего не зависит, он лишь исполняет решение суда, в противном случае нарушит закон.

Второе — попытка получить деньги по недействительному паспорту. Гражданин России должен менять этот документ в 20 и 45 лет. Если это не сделано вовремя, банк выдаст средства только после получения нового паспорта.

Третье — подозрение в отмывании денег.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», — полагает юрист.

Доказать легальность происхождения средств можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из другого банка о переводе средств и другие документы, заключил юрист.

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