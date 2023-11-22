Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги

Первое — арест на счет, наложенный судебными приставами. Обычно такое происходит, если у вкладчика есть долги. В этой ситуации от банка ничего не зависит, он лишь исполняет решение суда, в противном случае нарушит закон.

Второе — попытка получить деньги по недействительному паспорту. Гражданин России должен менять этот документ в 20 и 45 лет. Если это не сделано вовремя, банк выдаст средства только после получения нового паспорта.

Третье — подозрение в отмывании денег.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», — полагает юрист.

Доказать легальность происхождения средств можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из другого банка о переводе средств и другие документы, заключил юрист.