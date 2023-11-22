Путин после роста цен на курицу поручил увеличить ее продажу на рынке

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы продажи мяса птицы на внутреннем рынке на фоне роста цен на этот тип продукции. Это следует из списка поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, которое проходило 25 октября.

«Правительству России представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства», — говорится в сообщении.

Выполнить это поручение необходимо к 20 декабря текущего года.

Летом цены на курицу побили исторический рекорд. Так, по данным за июнь, средняя цена на охлажденное и мороженое куриное мясо выросла на 6,8%, до 193,48 ₽ за 1 кг. В июле средние цены на курятину достигали 196,93 ₽ за 1 кг, следовало из данных Росстата. Минсельхоз объяснял это сезонными факторами.

Глава управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко позже сообщила, что служба начала проверку обоснованности роста стоимости мяса птицы у производителей.

На совещании с правительством Путин также поинтересовался, почему мясо курицы с начала года подорожало «больше чем на 27%». Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ответил ему, что экономических предпосылок для увеличения цены нет, а птицеводы «уже начали понижать цену на курятину».

«В августе, непосредственно в августе, было небольшое снижение объемов производства, но если брать период с января по август, то у нас объемы производства все равно растут», — добавил глава Минсельхоза.

В середине октября Федеральная антимонопольная служба докладывала, что производители мяса кур начали снижать оптовые цены.