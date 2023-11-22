Фондовый рынок Израиля достиг максимума с начала войны с ХАМАС

Фондовый рынок Израиля достиг максимума с момента начала войны с ХАМАС в начале октября. На пике главный индекс Тель-Авивской фондовой биржи ТА-35, который отслеживает динамику котировок 35 крупнейших эмитентов Израиля, вырос 22 ноября на 1,57%, до 1776,58 пункта. Своего максимума с начала конфликта достиг и другой израильский индекс — TA-125. На пике он прибавил 1,46% и составил 1793,1 пункта.

Израильский фондовый рынок восстанавливается на фоне новостей о заключении соглашения о временном прекращении боевых действий. Согласно условиям сделки, ХАМАС в течение четырех дней вернет Израилю не менее 50 заложников из числа женщин и детей, в это время боевые действия будут приостановлены. Израиль в свою очередь согласился освободить женщин и несовершеннолетних, которые находятся в израильских тюрьмах. ХАМАС заявил, что речь идет о 150 заключенных. Израиль точное количество подлежащих освбождению заключенных не назвал.

ХАМАС атаковал Израиль в субботу, 7 октября, когда на бирже не было торгов. В понедельник, 9 октября, торги на Тель-Авивской фондовой бирже открылись сильным падением. В частности, индекс TA-35 потерял свыше 7%.

В последующие дни по мере развития конфликта котировки продолжили падение. На торгах 26 октября TA-35 достиг локального минимума на уровне 1593,15 пункта. По сравнению с последним значением индекса до начала войны (1830,65 пункта) бенчмарк потерял к тому времени почти 13%. В последующие дни рынку удалось отыграть часть потерь на фоне снижения опасений того, что в конфликт вступят другие страны и он станет общерегиональным. Тем не менее, индекс TA-35 сейчас примерно на 3% ниже своих довоенных уровней.

На сырьевых рынках сначала с тревогой отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке. В первый день войны Brent подорожала на 5%, поскольку трейдеры стали закладывать премию за риски перебоев в поставках. Если до войны нефть Brent стоила дешевле $85 за баррель, то в середине октября котировки поднялись уже выше $93 за баррель. В экспертном сообществе стали говорить, что эскалация конфликта может привести к росту стоимости барреля Brent до $150, $155 или даже $250.