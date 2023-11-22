Цены на нефть Brent упали более чем на 4% на фоне переноса встречи ОПЕК+

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE упала на 4,3% — до $78,9 за баррель по состоянию на 16:26 мск.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 4,4%, до $74,36 за баррель.

Стоимость нефти Brent упала ниже уровня $80 за баррель после сообщения Bloomberg о том, что участники ОПЕК+ могут отложить встречу, назначенную на выходные. Позднее ОПЕК подтвердила, что встреча перенесена с 25—26 ноября на четверг, 30 ноября. В этот день состоятся заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Цены на нефть росли три дня подряд в ожидании запланированной на выходные встречи ОПЕК+. Ожидается, что на ней участники альянса могут принять новые меры для поддержания цен на нефть, рассказал руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. В частности, они могут договориться о продлении текущих ограничений на более длительный срок или еще больше сократить добычу. Оба варианта могут благоприятно отразиться на нефтяных ценах, сообщил эксперт.

«Рынки нефти сейчас хорошо сбалансированы, на них нет чрезмерного переизбытка или недостатка предложения», — рассказал основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран в интервью Bloomberg TV. «Рост спроса очень сильный. Проблема заключалась в поставках: их было намного больше, чем ожидалось», — сказал он. По мнению Андюрана, производителям нефти, возможно, придется еще больше сократить производство.

Аналитики банка Goldman Sachs полагают, что вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение еще сильнее сократить добычу нефти на ближайшем заседании, составляет около 35%. В Citigroup оценивает вероятность дальнейшего снижения добычи примерно в 20%.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, среди возможных решений ОПЕК+ можно выделить продление добровольных сокращений Саудовской Аравией и Россией, а также вероятное снижения квот в целом по альянсу. Квоты на добычу альянса с начала года фактически оставались неизменными. Основную нагрузку до сих пор несли крупнейшие производители, так что более активное участие других членов организации выглядит справедливым, сообщил эксперт. По его мнению, рост нефти в преддверии встречи ОПЕК+ будет ограничен, так как нет понимания, какие конкретно меры примет альянс.

В Goldman Sachs считают, что ОПЕК обеспечит уровень цены на нефть марки Brent в диапазоне $80−100 за баррель. Хотя сохраняется возможность увеличения поставок из стран, не входящих в ОПЕК, цена на Brent останется вблизи $80 за баррель, если только картель не потеряет решимости, полагают эксперты.

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ уже сократили общую добычу нефти примерно на 5 млн баррелей в день, или около 5% спроса в мире за день, в рамках мер по стабилизации рынка, о которых участники договорились конце 2022 года. Саудовская Аравия добровольно сократила добычу на 1 млн баррелей в сутки в июле и продлила сокращения до конца 2023 года в дополнение к общей сделке ОПЕК+, ограничивающей поставки.