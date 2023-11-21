Турецкая лира упала до минимума за год по отношению к рублю на Мосбирже

Курс турецкой лиры к рублю на торгах Московской биржи упал до минимума более чем за год. На торгах во вторник, 21 ноября, пара TRY/RUB с расчетами «завтра» снизилась на 1,13% или на ₽0,035 — до ₽3,049 за одну турецкую лиру. Курс турецкой валюты достиг минимума с 3 октября 2022 года.

По состоянию на 15:56 мск пара TRY/RUB торговалась на Московской бирже на уровне на уровне ₽3,068 (-0,52% или ₽0,016).

На международном рынке Форекс турецкая лира стабильно дешевеет к доллару с 2018 года. На 1 января 2018 года обменный курс составлял 3,7 лиры за доллар, в то время как по состоянию на 21 ноября он вырос до 28,8 лиры за доллар.

Причинами такого падения стали в том числе стабильно высокая инфляция в стране и мягкая денежно-кредитная политика регулятора Турции, которая шла вразрез с повышением ставок центробанками большинства развитых стран, которые пытались сдержать рекордную инфляцию.

В 2023 году ЦБ Турции отказался от политики низких ставок. С июня 2023 года Центральный банк Турции ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы сдержать высокую инфляцию. Регулятор приступил к повышению ставок после того, как президент Тайип Эрдоган назначил главой Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан. Ранее Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic.

В 2023 году регулятор Турции повысил ставку пять раз подряд. В результате она выросла до 35%, максимума за 20 лет — с июля 2003 года. Однако такие действия ЦБ Турции пока не смогли ослабить давление на валюту.

С начала 2023 года курс валюты Турции упал к доллару международном рынке Форекс более чем на 54%. В начале октября курс лиры впервые поднялся выше 28 лир за доллар на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. По отношению к евро курс турецкой лиры с начала года снизился почти на 58%.

Московская биржа запустила торги валютной парой «турецкая лира — российский рубль» (TRY/RUB) в январе 2018 года чтобы предоставить дополнительные возможности для участников внешнеэкономической деятельности между Россией и Турцией — клиентов банков и брокеров.