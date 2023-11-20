Татулова продала «Андерсон»

Сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл» приобрела сеть семейных кафе «Андерсон» и ее базовые активы, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Наши два бренда много работали как партнеры. “Вкусвилл” очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку. Наши команды много раз пересекались за эти годы, и результат этого взаимодействия всегда был успешным. Я верю, что синергия двух близких по духу брендов даст нашим гостям дополнительные поводы для радости», — сказала основательница кафе Анастасия Татулова.

Она пояснила, что «Андерсон» стал частью экосистемы «Вкусвилла» и выразила благодарность сотрудникам и ретейлеру. «В самые темные времена “Андерсоны” и вся наша команда делала мир вокруг нас чуточку лучше, добрее и вкуснее», — добавила бизнесвумен.

Первым о сделке сообщил «Коммерсантъ».

«Андерсон» — крупнейшая в России сеть семейных кафе, работающая 14 лет. Под брендом объединены собственная кондитерская фабрика и 40 кафе, работающих по франшизе в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске и Казахстане.

«Вкусвилл кафе», как следует из выписки ЕГРЮЛ, в ноябре стало залогодержателем долей в «ТД Андерсон», «Фабрика счастья Андерсон», «Андерсон-Франчайзинг» и «Икке».

В 2018-м выручка «Андерсона» оценивалась в 2 млрд руб., но из-за пандемии коронавируса в компании начался кризис — в первые недели выручка упала на 85%, Татулова называла кризис «самым большим и страшным в истории нашей страны после революции 1917-го». «Андерсон» набрал долги, от разорения сеть кафе спасли поставки продукции сети ретейлерам — во «Вкусвилл», «Утконос», «Ленту», «Самокат», «Азбуку вкуса» и «Перекресток». Помогли и инвестиции — банкир Александр Лебедев с супругой Еленой Перминовой вложил «несколько сотен миллионов рублей».

Новые проблемы у «Андерсона» возникли вскоре после начала на Украине полномасштабных боев. Март 2022 года сеть кафе завершила с результатом «около нуля» из-за повышения закупочных цен, а прибыль производства сократилась на 65%. Той же весной появились сведения о планах Татуловой продать бизнес и уехать из страны, она заверила, что уезжать не собирается. «Так что — не уехала и не уеду. Это моя страна, даже когда она бывает Родина — уродина, я точно собираюсь работать и менять ее к лучшему», — пояснила она.

Татулова назвала бои на Украине «катастрофой мирового масштаба», а также сообщила о сильном давлении, представляющем опасность для нее и ее близких, из-за чего она решила уйти с поста омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства, которую занимала с 2020 года. «Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать», — пояснила бизнесвумен.

В ноябре 2022 года Татулова сообщила о начале против нее «масштабной операции по окончательному выдворению из страны». Она рассказала, что ей передали слова «сильно высокопоставленного чиновника», который так описал ее будущее: «В тюрьму или заткнись и катись отсюда». По ее словам, силовики начали проверки во всех партнерских и собственных кафе «Андерсона». «В каждом кафе по 5 “охранителей закона” минимум, запугивают сотрудников», — отмечала она.