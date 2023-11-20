«Билайн» ускорил рост выручки на фоне выхода из нидерландского VEON

В третьем квартале 2023 года выручка российского «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,5 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В предыдущие кварталы темпы роста были ниже: так, в первом показатель снизился на 2,6%, а во втором — вырос на 6,9%.

Третий квартал был последним кварталом, который «ВымпелКом» провел в составе международного холдинга VEON. С 9 октября Veon полностью вышел из состава акционеров «ВымпелКома». «Несмотря на то, что для наших клиентов и сотрудников переход был максимально плавным и незаметным, для некоторых аспектов нашего бизнеса это многое меняет, — говорится в сообщении “ВымпелКома”. — Повлияет это и на нашу финансовую отчетность: мы начнем раскрывать чуть больше показателей и отходить от метрик, которые, по нашему мнению, устарели и не отражают состояние бизнеса в полной мере». Полностью перейти на новый формат отчетности компания планирует по итогам четвертого квартала.

Из отчета за третий квартал следует, что выручка «ВымпелКома» от мобильной связи выросла на 8,9%, до 65,6 млрд руб. При этом количество абонентов сократилось на 4% по сравнению со значением за тот же период прошлого года, до 44,1 млн. Но средняя выручка на одного абонента (показатель ARPU) выросла на 10,1%, до 440 ₽ Как пояснил РБК представитель компании, это связано с увеличением числа пользователей тарифа UP, запущенного летом 2022 года (позволяет абоненту комбинировать услуги). Он также подчеркнул, что абонентская база росла по сравнению с предыдущим кварталом.

Выручка компании от фиксированной связи увеличилась на 13,9%, до 11,9 млрд руб. По словам представителя оператора, рост обеспечило повышением доли конвергентной базы (клиентов, пользующихся услугами и фиксированной, и мобильной связи).

Ранее отчеты за третий квартал опубликовали МТС и «Ростелеком». У первого выручка от услуг связи в третьем квартале выросла на 7,4% до 112,4 млрд руб., а общая выручка с учетом банка и других бизнесов — на 15,3% до 159,7 млрд руб. У «Ростелекома» общая выручка увеличилась на 14%, до 173,9 млрд руб. с учетом ИТ и цифровых сервисов.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что рост выручки «ВымпелКома» связан в первую очередь с увеличением стоимости услуг для абонентов. «У “Билайна”, как и у других операторов, достаточно сильно растут тарифы — минимум на 10% в 2023 году, выход из VEON тут ни при чем. Более того, через VEON компания могла хоть как-то решать вопросы с поставкой оборудования, теперь придется довольствоваться тем, что есть», — сказал эксперт в разговоре с РБК.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что выручка компании растет за счет «чистки» абонентской базы и увеличения ARPU. «Стратегия “Билайна”, ориентированная на рост абонентской базы, начинает работать, качество базы улучшается. Рост сервисной выручки и выручки в целом связан с корректировкой тарифов и увеличения в третьем квартале абонентской базы», — говорит Муртазин. По его мнению, показатели будут постепенно улучшаться, и выход из нидерландского VEON пойдет компании на пользу.

Как «Билайн» выходил из VEON.