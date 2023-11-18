Туроператоры рассказали, куда россияне раскупают новогодние путевки

Средний чек отдыха в РФ составляет 88 тысяч рублей.

Второе место досталось ОАЭ (22 процента), и тут цена путешествия уже значительно выше — 305 тысяч рублей в среднем. Немного дешевле обойдется поездка в Египет (12 процентов туров) — 287 тысяч рублей за тур. Встретить 2024 год в Турции собираются десять процентов туристов, средний чек такой поездки составляет 235 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением на новогодние выходные стал Таиланд. Побывать там планируют девять процентов отдыхающих. Средний чек поездки в Юго-Восточную Азию — 390 тысяч рублей.

В прошлом году распределение популярных направлений было почти таким же. При этом цены на путешествия за год ощутимо выросли. Например, стоимость поездки в Египет подскочила со 190 тысяч рублей до 287 тысяч.

Российские туристы стали обращать больше внимания на систему питания «ультра все включено». Доля туров с таким обслуживанием выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Эксперты уточняют, что отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250−300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки.

Однако самым популярным вариантом питания остаются завтраки. Это связано с тем, что большинство туристов планируют побывать на отечественных курортах, а во время таких путешествия отдается предпочтение именно такой системе питания. Два года подряд наиболее востребованными оказываются отели категории «четыре звезды». Также туристов привлекает размещение в трех- и пятизвездочных гостиницах.

«Цены на отдых с захватом новогодней ночи продолжают расти, поэтому туристы чаще всего выбирают поездки на отечественные курорты. В этом году доля России увеличилась с 33 до 35 процентов. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ, при этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов», — комментирует директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Подобного, по его словам, нельзя сказать о Таиланде и Египте, где отдых на новогодних каникулах стал в 1,5 раза дороже. В результате доля этих направлений снизилась с 13 процентов у Египта и Таиланда в прошлом году до 12 и 9 процентов соответственно.