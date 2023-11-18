Торги акциями США на паузе. Как еще можно диверсифицировать портфель

Что случилось

СПБ Биржа 2 ноября подпала под блокирующие санкции США. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая требует от иностранных контрагентов СПБ Биржи прекратить с ней отношения и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 года. После сообщения о вводе санкций площадка приостановила торги, продать американские бумаги и бумаги из Гонконга до сих пор нельзя.

Пока неизвестно, что дальше будет с СПБ Биржей. Новый генеральный директор биржи Евгений Сердюков заявил, что в рамках новой стратегии площадка сфокусируется на торгах активами с расчетами в рублях, а также сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что СПБ Биржа может переориентироваться на торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами, цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также на работу на внешних рынках дружественных стран.

«РБК Инвестиции» узнали у аналитиков, как российские частные инвесторы могут диверсифицировать портфель в условиях санкций против СПБ Биржи и какие особенности у каждого из оставшихся доступными инструментов.

Акции и облигации

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что неквалифицированный инвестор может сформировать себе диверсифицированный портфель из доступных инструментов, ориентируясь на свой риск-профиль, — в состав портфеля, например, можно включить акции стабильных представителей российской экономики, которые регулярно выплачивают дивиденды (ЛУКОЙЛ, Сбербанк, МТС и т. д. ), а также можно сделать ставку на более рисковые акции роста (VK, «Самолет», «Яндекс» и т. д. ).

Старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Тимур Нигматуллин отметил, что для диверсификации относительно небольших портфелей, как правило, достаточно российского рынка, где представлены акции и облигации, в том числе с «валютной» доходностью. Эксперт сослался на статистику риск-профилирования, согласно которой для большинства инвесторов оптимальна структура портфеля, где 80% занимают облигаций и 20% — акции. При этом Нигматуллин подчеркнул, что высокие процентные ставки Банка России, ЕЦБ и ФРС позволяют зафиксировать очень высокую доходность, которая соответствует или близка доходности рынка акций, поэтому нет причин принимать на себя повышенные риски.

Начальник отдела инвестиционного консультирования «Велес Капитал» Виктор Шастин обратил внимание, что на российском рынке есть большое количество облигаций, номинированных в долларах, евро и юанях. При этом эмитенты таких бумаг обладают высокой кредитоспособностью, подчеркнул Шастин.

Замещающие облигации

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что компенсировать недостаток валютных инструментов на рынке для консервативных инвесторов могут замещающие облигации. Эксперт обратил внимание, что расчеты по таким бумагам ведутся в рублях — это полностью исключает инфраструктурные риски. Сейчас доходность замещающих облигаций находится на уровне 6−7,5%.

Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев также заметил, что в случае ослабления рубля замещающие облигации могут выступить защитным инструментом, который позволяет не инвестировать за рубеж, но при этом сохранять валютный компонент своих инвестиций.

По мнению инвестиционного стратега «Алор Брокер» Павла Веревкина, для долгосрочных инвесторов замещающие облигации — это интересный актив, поскольку тренд на ослабление рубля будет сохраняться. «Но нужно смотреть на ликвидность этого инструмента и его текущую цену», — подметил Веревкин.

ПИФы

Директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами» Александр Присяжнюк отметил, что, помимо акций и облигаций, инвесторы в целях диверсификации могут купить паи ПИФов, которые, как правило, доступны «неквалам». Присяжнюк назвал ПИФы достаточно интересным инструментом для неквалифицированного инвестора, так как при небольшом пороге входа пайщик может получить долю в хорошо диверсифицированном портфеле под управлением профессионала.

«Страновых рисков сейчас вряд ли возможно избежать. Но можно создать свой портфель из разных ПИФов — облигаций, акций, денежного рынка, замещающих/валютных облигаций, фондов на золото, которые торгуются именно в российской инфраструктуре. Это позволит избежать просадок инвестиций. Также можно в каждом из сегментов выбрать фонды с промежуточными выплатами», — указал эксперт.

Фьючерсы

Помимо акций и облигаций, для диверсификации можно использовать фьючерсы. В частности, на Мосбирже доступны контракты на сырьевые товары (нефть, газ), драгоценные металлы (золото), валюту (от доллара США до дирхама ОАЭ). С полным список доступных фьючерсов можно ознакомиться по ссылке.

Фьючерсы на иностранные индексы

Особое место в линейке фьючерсов на Мосбирже занимают контракты на страновые ETF. Тот факт, что эти фьючерсы расчетные, а не поставочные, устраняет депозитарный риск, поскольку расчеты полностью осуществляются на территории России и проводятся в рублях. При этом сами фьючерсы номинированы в валютах разных стран в зависимости от отслеживаемого индекса.

На Мосбирже также обращаются расчетные фьючерсы, базовым активом которых выступают ETF на иностранные индексы акций. Сейчас инвесторам доступны следующие зарубежные индексы:

технологический NASDAQ 100;

гонконгский Hang Seng;

S&P 500;

европейский Euro STOXX 50;

немецкий DAX;

японский Nikkei 225.

В конце октября руководитель срочного рынка Мосбиржа Мария Патрикеева сообщила, что площадка в течение полугода планирует запустить торги фьючерсами на ETF с базовым активом на индексы Бразилии, Турции и Индии.

По словам инвестиционного стратега «Алор Брокера» Павла Веревкина, о высокой ликвидности таких инструментов говорить не приходится — они не так популярны, как тот же фьючерс на индекс РТС или фьючерс на пару доллар/рубль. Эксперт отметил, что сейчас ликвидность в значительной степени ушла на долговой рынок и в депозиты.

«Срочный рынок в этих условиях конечно же испытывает недостаток ликвидности. Поэтому у нас здесь возможно как “проскальзывание”, так и не совсем верное следование относительно базового актива», — предупредил Веревкин о возможных рисках во фьючерсах.

«Проскальзывание» (от английского slippage) — это ситуация, когда итоговая цена сделки в ту или иную сторону отличается от той, что была указана в заявке. «Проскальзывание» случается, когда рынок нестабилен или недостаточно ликвиден.

Впрочем, стратег уверен, что сильного расхождения в динамике активов на зарубежных площадках и Мосбирже не будет. Веревкин, например, исключил ситуацию, когда сам индекс S&P 500 растет, а фьючерс, который торгуется на Мосбирже падает, причем достаточно сильно. «Такого конечно же не будет, но точного следования, к сожалению, добиться в текущих условиях нереально», — указал он.

Фьючерсы на индексы Мосбиржи

По мнению главного аналитика ПСБ Алексея Головинова, наиболее оптимальным вариантом диверсификации портфеля, в котором есть российские акции, является использование фьючерса на индекс Мосбиржи. «Например, если в портфеле только длинные позиции по акциям, имеет смысл рассмотреть открытие короткой позиции по фьючерсу на индекс Мосбиржи и защитить свой портфель. В этом случае стоит обратить внимание на размер контракта, чтобы избежать убытков», — пояснил эксперт.

Фьючерсы на золото

Павел Веревкин еще одним инструментом для диверсификации назвал фьючерс на золото, который торгуется на Мосбирже в рублях. «Инструмент неплохо помогает нивелировать эффект девальвации. И дополнительно мы можем поучаствовать в росте драгоценного металла на внешних рынках», — перечислил эксперт плюсы этого контракта.

При реализации базового сценария, который предполагает переход ФРС к смягчению денежно-кредитной политики во второй половине 2024 года, золото с большой долей вероятности будет расти в цене, полагает Веревкин. По его мнению, тенденция на ослабление рубля продолжится в 2024 году, поэтому золото в рублях можно считать одним из инструментов для хеджирования валютных рисков. Еще одним преимуществом золота эксперт назвал слабую корреляцию с российским рынком, что позволит создать рыночно нейтральный портфель.

Помимо фьючерсов, на Мосбирже есть и другие инструменты, которые позволяют заработать на динамике цен на золото. В частности, начальник отдела инвестиционного консультирования «Велес Капитал» Виктор Шастин напомнил, что золото также торгуется на спот-рынке. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич упомянул «золотые» облигации «Селигдара», которые позволяют получать дополнительный доход при отсутствии инфраструктурных рисков и затрат на хранение слитков.

Фьючерсы на нефть