13:13 (мск), источник: © РИА Новости

ЦБ России заявил, что не имеет казначейских обязательств США

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе.

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Источник: РИА "Новости"

Российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, сообщил минфин США ранее в пятницу. США для установления страновой принадлежности держателей бумаг в том числе используют местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — сообщил ЦБ РФ.

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