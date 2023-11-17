ЦБ России заявил, что не имеет казначейских обязательств США
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе.
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе.
Российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, сообщил минфин США ранее в пятницу. США для установления страновой принадлежности держателей бумаг в том числе используют местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.
«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — сообщил ЦБ РФ.