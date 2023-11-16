Верховный суд вступился за клиента банка, совершившего ошибку на миллион

Согласно материалам дела, женщина взяла кредит для ремонта квартиры и через банкомат попыталась перевести миллион рублей рабочему для покупки стройматериалов. Однако она ошиблась при вводе номера телефона, и деньги ушли на карту совершенно незнакомому человеку. Сбербанк не смог их вернуть. Как пояснили в кредитной организации, после зачисления средств получателю изменить какие-либо реквизиты платежа или отменить операцию технически невозможно.

Получивший деньги ответчик заявил, что давно потерял спорную банковскую карту, а о платеже узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой своей карточки. При этом в банке ему сообщили, что мошенники сняли со всех его карт практически все деньги, утверждал ответчик.

В итоге суд отклонил иск: не было данных, что деньги в банкомат положила именно истица. С таким подходом не согласился Верховный суд.

«Действительно, выписка по операциям данного банкомата не содержит указания на лицо, осуществлявшее операции по внесению наличных денежных средств. Между тем, ссылаясь только на это обстоятельство, суд первой инстанции <…> не дал оценки доказательствам в их совокупности и взаимосвязи. В частности, суд не оценивал все банковские операции по счетам истца и ответчика на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм операций с учётом объяснений сторон по поводу этих операций», — сказано в определении коллегии.