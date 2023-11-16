В ФНС указали на рост затянутых дел о банкротстве компаний

В январе—июне 2023 года было зафиксировано увеличение количества продолжающихся дел о банкротстве организаций — оно выросло почти на четверть, с 50,3 тыс. (по состоянию на 1 января) до 62,6 тыс. (по состоянию на 1 июля). Об этом сообщил со ссылкой на данные сервиса Casebook замглавы ФНС Константин Чекмышев на форуме «Банкротства. Новая реальность», передает корреспондент РБК.

«К сожалению, буквально за полгода мы видим такой серьезный, колоссальный рост. Достаточно колоссальный — вы видите, больше 20%», — сказал он, связав это с возросшей активностью кредиторов по оспариванию сделок по выводу активов и претензий к бенефициарам, а также с затягиванием дел как следствием недобросовестного управления банкротствами со стороны арбитражных управляющих.

При этом, Чекмышев отметил, что число новых заявлений кредиторов о банкротстве снизилось на 6%, а число введенных процедур банкротства за 10 месяцев 2023 года уменьшилось на 28% к аналогичному периоду прошлого года в связи с принимавшимся мораторием на банкротство.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, по состоянию на конец первого полугодия 2023 года в арбитражных судах находилось 46,1 тыс. неоконченных дел о банкротстве юрлиц, что на 12% больше, чем в начале этого года.

В тексте новости были уточнены формулировки и добавлена информация о снижении числа новых заявлений кредиторов о банкротстве, а также о реструктуризации налоговых долгов.

Судебная система оказывается «перегруженной» банкротствами: из 800 тыс. арбитражных дел около 150 тыс. составляют дела о несостоятельности, однако сверх этого существует еще миллион обособленных споров (отдельные дела, возникающие в ходе рассмотрения дела о банкротстве, — например, о признании сделок недействительными, включении требований кредиторов в реестр и т. д. — РБК), сказал Чекмышев.

«Те, кто знают, что такое обособленный спор в деле о банкротстве, прекрасно понимают, что это почище какого-то отдельного искового производства. Если все это сложить, простите, 65% арбитражных дел — это дела о банкротстве. К сожалению, это то, насколько конфликтна среда! Именно дела о банкротстве — это ⅔ конфликтной среды между бизнес-единицами, в том числе между бизнес-единицами и государством», — подчеркнул Чекмышев.

Что касается ФНС, то служба активно реструктурирует налоговые долги и при содействии Фонда реструктуризации помогает в урегулировании долгов с другими кредиторами, сказал Чекмышев. Таких реструктуризаций за этот же период проведено более чем на 800 млрд руб. «Это позволяет не входить в затратную и долгую процедуру банкротства», — отметил он.

Причины роста числа дел о банкротстве

Первый, кто вынужден реагировать на рост долга, — это кредитор, указал на одну из причин негативной динамики Чекмышев. «Активный кредитор не может смотреть на то, каким образом он, к сожалению, недополучает тот доход, на который рассчитывал, который мог вложить в свою экономическую модель бизнеса, расширить бизнес, рассчитаться с контрагентами», — сказал он.

При этом статистика говорит не в пользу кредиторов: в 2022 году в рамках дел о банкротстве их требования были удовлетворены только в 4,2% случаев. А в 57% дел кредиторы остались ни с чем, следует из материалов презентации замглавы ФНС.

Чекмышев также указал на рост дебиторской и кредиторской задолженности российских организаций. По состоянию на 1 августа 2023 года кредиторская задолженность организаций составила 102,9 трлн руб., увеличившись на 33% по сравнению с началом 2022 года, а дебиторская задолженность достигла 99 трлн руб. (+35% за аналогичный период), следует из материалов его презентации. «Мы видим пока не очень позитивный тренд», — отметил он.

По словам Чекмышева, ситуация осложняется тем, что банкротства сегодня становятся «вещью в себе» и имеют свойство сильно затягиваться. Несмотря на то что по закону конкурсное производство должно идти в срок до полугода, фактически средняя продолжительность дел о банкротстве составляет 3,5 года, указал замглавы ФНС.

«Банкротства становятся юридическим бизнес-проектом для тех, кто эти проекты начинает вести. Юридические компании стараются вести эти проекты максимально “эффективно”: для того чтобы получить максимальную маржу, надо вести максимально долго», — отметил Чекмышев.

По данным, которые он привел, за последние семь лет за списание долгов и ликвидацию предприятий без погашения задолженности бизнес выплатил арбитражным управляющим и привлеченным ими лицам более 79 млрд руб. При этом за последние три года на каждого управляющего приходилось по два выявленных судом нарушения.

Резюмируя, чиновник дал общую оценку процедурам несостоятельности организаций. «Я могу охарактеризовать это состояние процедур банкротства через несколько слов: дорого, долго, с максимальной подверженностью злоупотреблениям и крайне неэффективно», — категоричен Чекмышев.