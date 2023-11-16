Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с февраля 2023 года

Наблюдаемая инфляция в России в ноябре тоже выросла, достигнув 15,1%, по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре этот показатель составлял 13,9%). Максимального уровня наблюдаемая инфляция в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года достигла в мае 2022 года — 25,1%.

Потребительская инфляция в России в октябре ускорилась до 6,69% по отношению к октябрю 2022 года. По данным Росстата, за октябрь 2023 года цены выросли на 0,9% и более в 45 субъектах России.

Минэкономразвития в начале октября сообщило, что годовая инфляция в России достигла уровня 5,94% (на основе недельных данных по инфляции).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 7−7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она должна снизиться до 4−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.