Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с февраля 2023 года
Инфляционные ожидания россиян в ноябре достигли 12,2%, следует из результатов исследования «инФОМ», выполненного по заказу Центробанка. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым месяцем: в октябре он составил 11,2%. В ноябре инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2023 года, тогда они тоже поднимались до 12,2%. За период с начала 2022 года самые высокие инфляционные ожидания были зафиксированы в марте 2022 года — 18,3%.