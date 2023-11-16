Цена нефти Brent упала ниже 77 долларов за баррель
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 7 июля опустилась ниже 77 долларов, следует из данных торгов.
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 7 июля опустилась ниже 77 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.59 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,46% — до 76,75 доллара за баррель, опустившись впервые с начала июля ниже 77 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,58%, до 72,38 доллара.