21:08 (мск), источник: © РИА Новости

Цена нефти Brent упала ниже 77 долларов за баррель

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 7 июля опустилась ниже 77 долларов, следует из данных торгов.

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Источник: Reuters

По состоянию на 20.59 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,46% — до 76,75 доллара за баррель, опустившись впервые с начала июля ниже 77 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,58%, до 72,38 доллара.

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