Трамплин в Азию: раскрыт объем российской внешней торговли за 2023 год

Российская Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала данные по объему внешней торговли России с другими странами за первые девять месяцев 2023 года. Этот показатель составил $530,2 млрд. При этом если экспорт по сравнению с прошлым годом снизился, то импорт, напротив, вырос почти на 20%. Как трактовать эти цифры и что они значат для экономики страны — в материале «Известий».

Что влияет на экспорт

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам девяти месяцев этого года общий объем торговли России с другими странами составил $530,2 млрд.

Из них объем экспорта составил $316,9 млрд, а импорта — $213,3 млрд. Торговое сальдо положительное — $103,6 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт снизился на 29,4% (ранее он составлял $448,9 млрд), а вот импорт вырос на 18,3% ($180,3 млрд в прошлом году).

Напомним, ФТС частично возобновила публикацию данных о внешней торговле России, прерванную в апреле 2022 года, в марте 2023-го. Тогда таможенная служба раскрыла данные по экспорту и импорту товаров за 2022 год и за январь 2023-го. Затем последовал небольшой перерыв, при этом основные показатели для экспертного сообщества секретом не являются, отмечают собеседники издания.

— Мы теперь имеем возможность видеть общие данные по экспорту и импорту в ежемесячной внешнеторговой статистике Центрального банка, так что порядок цифр является ожидаемым, — рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Сокращение экспорта почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022-го Беленькая объясняет слабыми показателями в начале года. Тогда этому способствовал «эффект базы» (очень высокие мировые цены на энергоресурсы в I полугодии 2022 года. — Ред.) и вступившие в силу санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов, которые привели к расширению ценового дисконта российской экспортной нефти Urals к бенчмарку нефти Brent до рекордных $35 за баррель.

Сокращение ценового дисконта

С ценовым дисконтом теперь экспортируется не только нефть, но и другие товары российского экспорта, отмечает собеседница издания. Это связано с санкционными ограничениями и перестройкой потоков торговли.

Сказалось на показателях этого года и продолжающееся с 2022-го снижение экспорта российского газа в ЕС. Однако за последнее время ситуация стала улучшаться: скоординированные действия России и Саудовской Аравии позволили избавиться от избытка предложения на нефтяном рынке, а российские экспортеры адаптировались к потолку цен. «Всё это способствовало сокращению ценового дисконта примерно до $10 за баррель и некоторому замедлению темпов спада экспорта», — объясняет аналитик.

По данным Центрального банка, если в I квартале 2023 года спад экспорта в стоимостном выражении достигал 32% в сравнении год к году, то в III квартале 2023 года он замедлился до 23,9%. Если же сравнивать период с января по сентябрь этого года с более спокойным периодом двухлетней давности (девять месяцев 2021 года), то экспорт и вовсе сократился всего на 7%. Этот показатель опрошенные изданием эксперты критичным не считают.

Что касается импорта, его рост связан с восстановлением экономической активности в России после спада прошлого года и адаптацией внешнеторговых цепочек к санкционным, логистическим и финансовым ограничениям.

Также на рост стоимостного объема импорта могли повлиять и глобальная инфляция, и рост транзакционных издержек при смене поставщиков и маршрутов торговли, считают специалисты. По данным ФТС, за девять месяцев 2023 года импорт в стоимостном выражении вырос на 18,3% год к году, но если сравнивать его с девятью месяцами 2021 года, импорт фактически вышел на уровень двухлетней давности.

Общий российский импорт восстановился уже почти до докризисного уровня, утверждает аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. Он объясняет это развитием торговли с Китаем, Индией, Турцией и Азербайджаном.

— И хотя профицит текущего счета платежного баланса России за первое полугодие снизился в 6,6 раза, я полагаю, что общий рост торгового баланса продолжится и в следующем году, как минимум — в I квартале, — прогнозирует аналитик.

Одна из главных причин, по его мнению, — увеличение числа бартерных сделок в международной торговле, к чему ранее призывали в ФТС.

Азия — главный партнер

Из данных ФТС наибольший интерес, по мнению Ольги Беленькой, представляет разбивка российского экспорта и импорта по укрупненным регионам мира — или континентам.

— Так, видно, что экспорт в Европу за девять месяцев 2023 года сократился в 3,3 раза, а его доля в российском экспорте — c 48 до 20%. В наибольшей мере эту потерю заместило увеличение экспорта в Азию. [Он вырос] на 10,3%, при этом доля в общем экспорте увеличилась с 46 до 71,5%, — обращает внимание собеседница издания.

Другие направления экспорта (Африка, Америка, Океания) занимают в общей структуре российского экспорта по-прежнему менее 5% каждый. Поэтому, несмотря на сильные относительные изменения (экспорт в Африку вырос на 54% год к году, а экспорт в Америку упал в 1,7 раз), существенного вклада в российскую внешнюю торговлю они пока не вносят, констатирует Беленькая.

Структура импорта тоже изменилась — но не так кардинально. Импорт в Россию из Европы сократился за девять месяцев 2023 года на 8,7% год к году (более показательным должно быть сравнение с периодом январь-сентябрь 2021 года), доля Европы сократилась с 35,9 до 27,7%. Доля Азии увеличилась с 55 до 65%. Доля Африки по-прежнему близка к 1%, а доля Америки всё еще выше 5% (5,3% за январь-сентябрь 2023 года против 6,9% годом ранее).

За прошлый год Азия закрепила свои позиции как ключевой внешнеторговый партнер России, резюмирует Ольга Беленькая. «При этом надо понимать, что фактически Азия во многих случаях может являться транзитным звеном для поступления товаров из ЕС или США в Россию, — оговаривается она. — И, напротив, переработанная в условной Индии российская нефть продолжает поступать на западные рынки».

Нефтяные цены

Поддержать торговый баланс на уровне, зафиксированном по итогам первых девяти месяцев 2023 года, будет чрезвычайно сложно, уверены опрошенные изданием эксперты.

По мнению начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, зависимость от импорта и его удорожание в текущих санкционных условиях будет только нарастать. «Ситуацию усугубляют условия мировой экономической рецессии, которая, скорее всего, обвалит цены на углеводороды», — отмечает он.

Между тем внешний фон, связанный с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, перестал разгонять нефтяные цены: баррель Brent стремится упасть до уровня $80, а Urals — до $65.

Однако, согласно прогнозу Соболева, по нефти все цели остаются в силе. «Максимально допустимый диапазон до конца года — на уровне $80−92 по Brent и до $65 по Urals», — считает он.

Много миллиардов рупий

Объем товарооборота в отчете исчисляется миллиардами долларов, но на деле это разнообразные валюты, которые оседают на счетах в банках и далее никак не работают на российскую экономику, утверждает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «И если с обращением китайских юаней проблем нет — растет импорт, то индийские рупии, малоликвидные за пределами Индии, доставляют российской экономике дискомфорт. Надеемся на эффективность принятых решений насчет инвестиций индийского капитала обратно в Индийский полуостров», — отметила собеседница издания.

И перспективы разрешения этого вопроса действительно наметились. Ранее на это уже обращали внимание высшие лица и эксперты страны, об активных поисках альтернатив в сентябре сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. «В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать», — заявил министр на пресс-конференции по итогам саммита G20, проходившего в Нью-Дели.