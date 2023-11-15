Путин разрешил сделки с долями USM
Президент Владимир Путин разрешил сделки с долями USM. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
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Президент Владимир Путин разрешил сделки с долями USM. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставной капитал ООО “Холдинговая компания USM”» — говорится в документе.
Решение принято в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в ответ на недружественные действия некоторых стран. Для совершения операций, указанных в распоряжении, не требуется получение каких-либо других разрешений.
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