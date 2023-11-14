«Тинькофф» запустил валютные переводы в Таиланд через SWIFT

«Тинькофф» продолжает планомерное расширение списка валют, доступных для международных переводов. Теперь клиенты «Тинькофф» могут переводить по международной системе SWIFT баты во все банки Таиланда. Услуга доступна для физических лиц«, — сообщил представитель “Тинькофф”.

Переводы можно проводить через приложение или личный кабинет на сайте банка. Операция будет бесплатной для премиальных клиентов, для остальных комиссия составит 700 бат (около 1780 ₽). Суточный лимит по сумме перевода составляет до 50 тыс. бат в любой банк Таиланда (127 тыс. руб.), кроме Kbank (300 тыс. бат в сутки, то есть около 763 тыс. руб.).

В настоящее время Тинькофф Банк совершает денежные переводы в 36 стран, при этом с помощью системы SWIFT деньги можно отправить по 33 направлениям, в том числе в некоторые или любые банки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вануату, Казахстана, Гонконга, Китая, Киргизии, Пуэрто‑Рико, Таджикистана, Таиланда, Турции и Узбекистана. Это следует из информации на сайте кредитной организации.

В чем риски переводов через SWIFT

Тинькофф Банк находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Канады. Это означает, что он не может проводить валютные операции и сотрудничать с банками этих стран. Однако от SWIFT банк отдельным решением Евросоюза не отключался. Переводы в Таиланд в долларах или батах в настоящее время также совершает находящийся под блокирующими санкциями США банк «Приморье».

«Тинькофф» попал под санкции США, однако не был отключен от системы SWIFT, что технически позволяет банку пробовать выстраивать «мосты» с разными юрисдикциями", — говорит партнер BKHK law firm Роман Хаминский.

Основные риски при проведении SWIFT-переводов со счета подсанкционного банка заключаются в возможности их задержки, отклонения или заморозки, в том числе в связи с проведением дополнительной проверки на предмет установления легальности происхождения средств, предупреждает соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen&Paper Кира Винокурова. «SWIFT-перевод из санкционного банка может заморозить банк-корреспондент или банк-получатель. На нашей практике известны случаи подобных блокировок средств не только при переводах из санкционного банка, но и в санкционные банки», — добавляет Хаминский.

При переводах в дружественные страны риски блокировок снижаются, говорит Хаминский. Но иностранные контрагенты даже из дружественных юрисдикций стали внимательнее относиться к любым переводам из России и зачастую осуществляют их выборочную проверку без объяснения причин, отмечает Винокурова. «Как правило, при возможности подтверждения происхождения средств переводы рано или поздно одобряются, но сама проверка может растянуться на недели — без указания конкретного срока», — указывает она.