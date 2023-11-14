«Сфера» в Лас-Вегасе отчиталась об убытке почти $100 млн

Руководство массивного сферического комплекса MSG Sphere, установленного в Лас-Вегасе в сентябре 2023 года, отчиталось о своих убытках. Они составили почти $98,4 млн, пишет USA Today.

Гигантская конструкция привлекла внимание всего мира. Но убыточный проект пока не спасают ни доходы от проведения мероприятий в комплексе (более $4 млн), ни реклама на внешней поверхности «Сферы» (свыше $2,5 млн). Стоимость строительства самого сферического комплекса составила около $2,5 млрд.

Впрочем, гендиректор управляющей компании Джеймс Долан уверен, что со временем популярность и, следовательно, доходность проекта будут расти. Большие надежды он возлагает на концерты артистов и всевозможные шоу.

«Невероятная реакция на выступление U2 (концертом группы U2 был открыт комплекс. — РБК Life) только увеличила интерес со стороны сообщества артистов к выступлениям на этой площадке. Сейчас мы ведем переговоры с представителями самых разных жанров и обсуждаем выступления. Мы планируем организовать здесь еще два шоу в этом финансовом году (в США он продолжается с 1 октября по 30 сентября. — РБК Life) и с нетерпением ждем возможности поделиться более подробной информацией», — заключил Долан.

MSG Sphere представляет собой крупнейшее в мире сферическое сооружение и крупнейший сферический экран в мире. Высота здания — более 111 м, ширина — 157,3 м. Внутри — 17,5 тыс. мест для зрителей, а внешняя часть представляет собой огромный экран, на котором транслируют рекламу и всевозможные завораживающие анимации.