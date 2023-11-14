Reuters сообщил о планах продажи всего бизнеса «Яндекса» в России

По словам одного из собеседников, Yandex может продать 100% холдинговой компании, которая создается в Калининградской области. По словам другого источника, «полный выход Yandex N.V. довольно вероятен, но не окончательно решен».

Третий источник сказал, что этот сценарий приведет к полному разрыву отношений Yandex N.V. с Россией. Как пишет Reuters, продажа 100% активов может и не состояться, поскольку на долю могут претендовать менеджмент «Яндекса» и другие российские инвесторы.

Один из собеседников Reuters оценил общую стоимость сделки в 560 млрд руб. ($6,18 млрд) с учетом требования о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. Другой источник сказал, что сумма сделки составляет около $5 млрд. В марте один из инвесторов говорил РБК, что «Яндекс» оценивался в $8 млрд.

В «Яндексе» отказались от комментариев.

Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа LASTAR (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. По состоянию на конец сентября основными владельцами голосующих акций Yandex N.V. были LASTAR, куда Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%).

Компания с 2022 года обсуждает различные варианты реорганизации, в том числе обсуждался вариант с созданием российской структуры, где Yandex N.V. будет владеть 100%. Следующий этап реорганизации, согласно этому сценарию, предусматривал возможность продажи 51% «российского» «Яндекса» инвесторам, передавали источники РБК в марте. Один из последних рассматриваемых вариантов, как писал Forbes, подразумевает создание российской дочерней компании, контрольный пакет в которой перейдет консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.

В конце октября Yandex N.V. сообщила, что получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на внутреннюю реструктуризацию. Компания обещала предоставить акционерам предложения к концу 2023 года.