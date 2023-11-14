Объем торгов новым вечным фьючерсом составил ₽7,5 млн в день запуска

В первый день торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи 67 инвесторов заключили сделки на общую сумму ₽7,5 млн, сообщила «РБК Инвестициям» управляющий директор департамента рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Теперь на Московской бирже обращаются три вечных фьючерса на валютные пары (доллар, евро, юань), однодневный контракт на золото, а также новый контракт на основной российский бенчмарк.

«Сегодня на срочном рынке был запущен новый инструмент — вечный фьючерс на индекс Мосбиржи. В ходе торгов 67 клиентов заключили 122 сделки на общую сумму ₽7,5 млн. Это свидетельствует о значительном интересе со стороны участников рынка к данному инструменту», — сказала Патрикеева.

«Вечный фьючерс предоставляет возможность для торговли на основе индекса Мосбиржи без фактической поставки активов, что может быть привлекательным для инвесторов», — добавила Патрикеева. Доступ к активу получат квалифицированные инвесторы и «неквалы», прошедшие соответствующее тестирование.

Однодневный расчетный контракт на индекс Мосбиржи с автоматической пролонгацией котируется в пунктах, как и значение индекса. Фьючерс имеет шаг цены 0,5 пункта, стоимость шага цены ₽5, размер лота от 10 единиц. Исполнение контракта возможно по поручению одной из сторон раз в квартал. Индексные фьючерсы позволяют участвовать в движении цены рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива, отмечала ранее Мария Патрикеева.

Вечный фьючерс отличается от традиционного поставочного контракта тем, что не имеет даты экспирации (исполнения). Экспирация, то есть дата, когда заканчивается срок действия инструмента, наступает каждый квартал — в этот день позиция по фьючерсу должна быть закрыта. В противном случае пройдет поставка базового актива. Вечный фьючерс не имеет такой особенности — это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является удобной аналогией спотового инструмента.

Брокеры «БКС Мир инвестиций» и «ВТБ Мои инвестиции» сообщили о запуске торгов новым инструментом для своих клиентов. «Перед открытием позиций во фьючерсных контрактах необходимо убедиться в наличии достаточного гарантийного обеспечения для открытия и поддержания позиций, а также своевременно отслеживать динамику вариационной маржи по счету», — напомнили в пресс-службе ВТБ.

Первый вечный фьючерс появился на Мосбирже в апреле 2022 года, с тех пор суммарный объем торгов всеми инструментами этого семейства превысил ₽1 трлн по состоянию на конец августа. «Число активных клиентов на всех вечных контрактах свыше 30 тыс. человек. На текущий момент открытый интерес составляет более ₽50 млрд. Инструмент востребован широким кругом участников, в том числе как физическими лицами, так и банками, которые хеджируют свои валютные позиции», — сообщала Патрикеева.