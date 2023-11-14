Кремль ответил на сообщения о «круговороте рублей» из-за указа президента

«Экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию, по крайней мере обратит на нее внимание», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, будут ли корректироваться правила, введенные указом президента Владимира Путина, Песков ответил, что «проблема обозначена СМИ».

«Не могу сказать, доносилась ли она участниками экономической деятельности до кабинета министров. Наверняка она будет проверяться, и если она в той или иной степени найдет подтверждение, то тогда, конечно, будет прорабатываться этот вопрос», — пояснил пресс-секретарь президента.

Газета «Ведомости» писала, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новым правилам. В соответствии с ними экспортеры должны обменять часть таких доходов на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.

«Такой подход означает двойную конвертацию — происходит “круговорот рублей”», — рассказал один из собеседников издания. С другой стороны, отметил он, это создает сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты.

Путин в октябре подписал требование об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров. Оно коснулось 43 групп компаний, работающих в сферах черной и цветной металлургии, зернового производства, лесной и химической промышленности. Правительство уточнило, что указ касается и дочерних организаций предприятий за границей.