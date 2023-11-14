Инфляция в Аргентине достигла почти 143%

Ежемесячный рост инфляции составил 8,3%, что меньше пиковых значений в августе и сентябре и ниже прогнозов аналитиков.

Аргентина в течение многих лет боролась с высокой инфляцией, в которой экономисты обвиняют печатание денег и недоверие к местному песо, отмечает агентство. Инфляция за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года.

«Вы не можете просто пойти в торговый центр и купить то, что вам нравится, как вы это делали раньше. Сегодня цены немыслимы», — сказала Reuters 22-летняя жительница Буэнос-Айреса.

Растущее недовольство избирателей продвигает радикального аутсайдера Хавьера Милея, который опережает по опросам на выборах президента министра экономики Серджио Массу, кандидата от правящей коалиции, отмечает агентство.

19 ноября в Аргентине состоится второй тур президентских выборов. Во втором туре участвуют Масса, который по результатам первого получил 36,78%, и Милей, набравший в первом туре 29,99%.