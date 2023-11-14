Акции «Яндекса» растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России

Раннее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что материнская компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V. — рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз.

На этом фоне акции компании поднимались до 2677,8 рубля — максимума с 27 октября, а к 20.39 мск растут на 1,8%, до 2624,6 рубля.

«Яндекс» объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура «Яндекса» в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

В мае сообщалось, что совет директоров «Яндекса» рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, и теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над «Яндексом», контроль сохранит за собой менеджмент.