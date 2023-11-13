Сервисы «Сбера» восстановили работу после сбоя

Неполадки в работе приложений и сайта «Сбера» возникли днем 13 ноября. Резкое увеличение жалоб на проблемы с доступом к сервисам банка зафиксировали мониторинговые сайты Downradar и Brand Analytics. В основном о сбое сообщали клиенты «Сбера» из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Предыдущий сбой в работе сервисов банка, в том числе брокерского приложения «СберИнвестиции», произошел в конце октября. Тогда некорректно работали и терминалы для оплаты банковскими картами.

Позже глава «Сбера» Герман Греф рассказал, что банк подвергся самой мощной DDoS-атаке за всю историю организации. По его словам, к этому причастны «некие новые очень квалифицированные преступники», почерк которых не известен банку.