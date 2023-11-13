Расчеты на СПБ Бирже, дивиденды «Роснефти», отчет «Мосбиржи»: дайджест

Расчеты на СПБ Бирже.

В понедельник, 13 ноября, на СПБ Бирже могут быть проведены расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения санкций в отношении площадки. Об этом в пятницу сообщил глава СПБ Биржи Евгений Сердюков.

«Чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка здесь, на СПБ Бирже, мы должны были получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников из-за текущей ситуации. Нам удалось получить полную информацию только вчера. В этот момент мы запустили процедуру поставки и расчетов между участниками рынка. В то же время у нас накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник», — заявил Сердюков.

Он также отметил, что параллельно с проведением комплаенс-процедуры с иностранными посредниками биржа обратилась к международным юристам, которые специализируются на санкциях. Ее цель — разработать вместе с ними, а также с участниками рынка и Центробанком порядок действия инвесторов для получения ценных бумаг или продажи. «После согласования этот порядок будет опубликован», — сказал Сердюков.



Дивиденды «Роснефти»

В пятницу, 10 ноября, «Роснефть» сообщила, что в этот день состоится заседание директоров компании, на котором будет рассмотрен вопрос дивидендов за девять месяцев 2023 года.

Однако до конца дня его итоги не были раскрыты, вероятно, информация появится сегодня, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Рынок позитивно отреагировал на новость — котировки «Роснефти» в моменте выросли на 3,15%, до ₽601,45 за бумагу. По итогам торгов 10 ноября акции компании закрылись на уровне ₽598,3, на 2,61% выше закрытия четверга.

«В данном случае подогревает интерес озвученные вчера [в четверг, 9 ноября] щедрые выплаты “Газпром нефти”. Инвесторы надеются, что аналогичная ситуация может произойти и с “Роснефтью”, — прокомментировал динамику торгов главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. Выплаты, по оценкам аналитиков ПСБ, могут составить около ₽31 на акцию.

Дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год.

«Высокие дивиденды “дочки” “Газпрома” наводят на мысль, что и “Роснефть” может в этом году распределить более 50% прибыли», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает, что «Роснефть» выплатит примерно ₽30 на акцию, что дает доходность в 5%.



Отчетность Московской биржи

13 ноября Мосбиржа представит финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года.

Старший аналитик «Альфа-Банка» Евгений Кипнис ожидает, что по итогам квартала чистая прибыль площадки достигнет рекордного уровня в ₽15,5 млрд, что на 78% выше того же периода 2022 года и на 28% выше, чем в предыдущем квартале.

«Это обусловлено повышением ставки ЦБ РФ и возросшей торговой активностью, что оказывает поддержку как процентным (+56% в годовом сопоставлении), так и комиссионным доходам (+62%)», — пишет эксперт.

Телефонная конференция, посвященная квартальным результатам Мосбиржи пройдет 13 ноября в 17:00 мск.



Финансовые результаты «Сегежи»

В понедельник раскрыть результаты за третий квартал также планирует «Сегежа».

«Не ожидаем улучшения результатов по сравнению с прошлым кварталом: по нашим оценкам, EBITDA компании осталась на том же уровне, в то время как чистый убыток увеличился на 14% на фоне роста процентных расходов», — полагают аналитики «Мои Инвестиции» Елена Сахнова и Дмитрий Овчинников.

Эксперты отмечают, что главная сложность для компании — высокая долговая нагрузка (соотношение ND/EBITDA на конец второго квартала составило 11х) на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры. «Допускаем, что к концу года этот показатель может увеличиться до 12−13х, если цены не начнут восстанавливаться», — предупредили аналитики.



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 ноября.

Eli Lilly: дивиденды — $1,13. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,19%.

Equinix: дивиденды — $4,26. Дата выплаты — 14 декабря. Доходность — 0,56%.

Exxon Mobil: дивиденды — $0,95. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,92%.

Kroger: дивиденды — $0,29. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,66%.

Marathon Oil: дивиденды — $0,11. Дата выплаты — 4 декабря. Доходность — 0,44%.

PBF Energy: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 24 ноября. Доходность — 0,57%.

Target: дивиденды — $1,1. Дата выплаты — 24 ноября. Доходность — 1,02%.



Корпоративные отчетности

Московская биржа: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года.

«Русагро»: финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

«Сегежа»: результаты за третий квартал 2023 года.

До открытия торгов в США.

Tyson Foods: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $0,29, выручка — $13,73 млрд.

После закрытия торгов в США.

Astra Space: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,8, выручка — $6,88 млн.

Natura&Co: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $1,59 млрд.



Другие важные события

ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти.

«Новабев Груп»: совет директоров компании обсудит дивиденды за девять месяцев 2023 года.

Whoosh: совет директоров планирует обсудить buyback и новую программу долгосрочной мотивации сотрудников.

США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3242,06 (+0,07%).

Индекс РТС: 1107,44 (-0,13%).

S&P 500: 4415,24 (+1,56%).

Dow Jones Industrial Average: 34 283,1 (+1,15%).