«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в октябре
Эксперты проанализировали состояние российского фондового рынка.
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Эксперты проанализировали состояние российского фондового рынка.
В октябре Банк России продолжил повышать ключевую ставку, один из главных интернет-холдингов завершил процедуру редомиляции, а инвесторы, предпочитающие торговлю ценными бумагами ИТ-компаний, участвовали в очередном IPO одной из отечественных компаний. Об этих важных для фондового рынка событиях и динамике различных инвестпортфелей — в материале «Известий».
Банк России продолжает бороться с растущей инфляцией и ослабевшим в последние месяцы рублем через постепенное повышение ключевой ставки: на заседании 27 октября совет директоров регулятора поднял ее сразу на 200 базисных пунктов — до 15%. Вслед за этим решением большинство коммерческих банков повысили проценты по краткосрочным кредитам и вкладам. Фактически это означает, что все они уверены в скором замедлении инфляции и возвращении денежно-кредитной политики в нейтральное русло. Например, немногим позднее, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что инфляция в конце октября и начале ноября уже начала замедляться.
Еще одной важной новостью октября стало завершение редомиляции «ВКонтакте» — 20 октября компания окончательно перерегистрировала свой бизнес с Британских Виргинских Островов в Калининградскую область, став в результате полностью российской компанией. С того же дня на Московской бирже стартовали торги локальными акциям VK — их котировки упали на 17% из-за продаж расписок на бумаги теми, кто купил их с дисконтом от 40% и более. Но в то же время на внебиржевом рынке начали расти котировки бумаг других российских компаний, планирующих переезд в Россию или уже запустивших эту процедуру.
Октябрь порадовал и частных инвесторов, ожидавших новых размещений от российских компаний технологического сектора. 13 октября свои акции в рамках IPO продала ИТ-компания ГК «Астра». Размещение прошло по верхней границе диапазона 300−333 рубля за бумагу, а рыночная капитализация компании в результате выхода на биржу составила 69,9 млрд рублей. Аналитики считают, что продолжающийся выход новых российских компаний на биржу повысит активность инвесторов и увеличит общие объемы торгов.
Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что такая валютная динамика вызвана комплексом мер, принятых регулятором и властями страны. Помимо ключевой ставки укреплению рубля способствуют ограничения на вывод капитала для физлиц, а также ужесточение правил валютного контроля после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным.
По традиции динамика портфеля экзотических валют в целом повторила движение валют классических, однако снижение в нем по итогам октября оказалось более сдержанным. Составляющие его валюты в рублевом выражении суммарно просели на 3,27%. Общая стоимость портфеля на конец октября — 115,9 тыс. рублей на первоначально вложенные 200 тыс.
Существенный плюс такого портфеля в сравнении с классическим в том, что составляющие его валюты фактически выведены из-под риска новых санкций против России. При этом аналитики отмечают, что их курс к рублю будет и дальше зависеть от тех же факторов, что и в случае с долларами и евро. К тому же, что касается конкретно юаней и гонконгских долларов, у россиян есть возможность не просто покупать эти валюты на биржевых площадках, но и инвестировать их в иностранные акции и облигации российских компаний, номинированных в азиатских валютах.
Несмотря на очередное повышение ключевой ставки Банком России, которое обычно приводит к заметному снижению номинальной стоимости облигаций, заметного проседания в портфеле ОФЗ на этот раз не случилось. За месяц его стоимость сократилась на 1%, до 222,8 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных. Общая доходность за всё время инвестирования — 11,4%.
В «Финаме» отмечают, что такая динамика связана с общими ожиданиями рынка, который, по всей видимости, не верит в то, что высокая ключевая ставка на российском финансовом рынке сохранится надолго. Важно, что в портфеле произошло погашение выпуска облигаций 26215. Аналитики предлагают реинвестировать полученные средства в облигации выпуска 26226 со сроком погашения чуть менее трех лет.
Практически никак не отреагировали на очередное повышение ключевой ставки и долговые бумаги корпоративного сектора. Облигационный портфель из облигаций крупнейших российских компаний за месяц просел всего на 0,4%, несмотря на более высокие риски, чем в ОФЗ. Общая стоимость активов на конец октября — 235,1 тыс. рублей, а суммарная доходность за всё время — 17,5%.
Существенных изменений в портфеле акций крупнейших российских компаний в октябре не произошло. Его общая стоимость в рамках небольшой коррекции выросла на 1%. Общая стоимость активов — 233,8 тыс. рублей, а суммарная доходность за всё время — 16,9%.
Дивидендов по ценным бумагам из данного портфеля в октябре не было. Важно отметить, что на фоне укрепления рубля портфель из акций по своей рублевой стоимости обогнал портфель из классических валют на 10 тыс. рублей. Это доказывает, что в среднесрочной перспективе валюта — далеко не всегда самый доходный способ инвестиций, особенно если сама она никуда не вкладывается.
Впервые за девять месяцев непрерывного роста стоимость активов портфеля низколиквидных акций упала, причем сразу на 13,9%. Но его общая стоимость по-прежнему значительно обходит все остальные портфели — 536,7 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных. Суммарная доходность за все время — 168,4%.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).