Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда

Для того, чтобы случился НЭП XXI века, нашей стране нужно развивать инфраструктуру и укреплять партнерство с дружественными государствами. А еще, по мнению собеседников агентства, успех не заставит себя ждать, если мы упростим частному инвестору доступ на рынок и нарастим на государственном уровне инвестиции в образование.

При этом эксперты сходятся в одном: просто повторить опыт Запада здесь не получится. «Просто скопировать модели экономического чуда из прошлого в настоящем невозможно. Нам необходимо находить свои уникальные пути, учитывая современные сложности и специфику нашей ситуации», — поясняет доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Инфраструктурный бум

Для успешного развития экономики России нужно нарастить капитальные инвестиции в ВВП, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В текущих условиях, подчеркивает эксперт, сотворение экономического чуда лежит в плоскости внутренних ресурсов, а также построения нового рынка капитала с дружественными странами.

Одним из ключевых факторов экономического бума с учетом протяженности территории нашей страны может стать развитие высокоскоростных железнодорожных дорог, продолжает доцент факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян.

«Повышение транспортной связанности может дать в перспективе дополнительно до 10−15% к ВВП. Рост скорости перевозок обеспечит России статус транспортного хаба между Южной, Юго-Восточной, Восточной Азией, Африкой, Латинской и Южной Америкой», — добавляет эксперт.

Не менее важно развивать энергетику, подчеркивает Хачатурян. По его мнению, главным прорывом в инновациях здесь может стать термоядерный синтез, который обеспечит рост и без того значительного потенциала России в производстве электроэнергии. Это положительно скажется и на транспорте: снижение цен на электричество снизит стоимость перевозок, объясняет эксперт.

Вклад населения

Собеседники агентства оговариваются, что экономический прорыв невозможен без активного участия населения. Населению нужно позволить инвестировать активно во внутренний рынок, а не в иностранные валюты недружественных стран, отмечает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По мнению эксперта, сейчас есть целый ряд ограничений, который этому препятствует.

«Гражданам сегодня все еще проще инвестировать в иностранную валюту недружественных стран или переводить средства за рубеж, чем хранить сбережения внутри страны. Достаточно устранить подобные ограничения и результат для экономики не заставит себя ждать, инвестиции в экономику польются рекой, а не за рубеж», — полагает эксперт.

Для активного вклада населения в развитие страны нужно обеспечить соответствующие условия, уверены экономисты. Например, активно совершенствовать цифровые финансовые технологии. «Мы не найдем похожих примеров за рубежом, нужно развивать собственную новую экономическую политику России», — отмечает Бадалов.