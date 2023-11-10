Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС

Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму — примерно от 600 тысяч рублей. «Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке», — предупреждает юрист. То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.

Банк также оповестит налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.