02:37 (мск), источник: © РИА Новости

Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Банки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Источник: Reuters

Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму — примерно от 600 тысяч рублей. «Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке», — предупреждает юрист. То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.

Банк также оповестит налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.

В целом банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Вопросы часто возникают к счетам, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или «прокручивается» более 100 тысяч рублей. Насторожит банки и отсутствие бытовых операций — оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также привлекут внимание, заключил Гусятников.

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