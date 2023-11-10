В Morgan Stanley назвали «горячие столы» проблемой для офисов

Аналитики Morgan Stanley считают, что принцип организации офисов Hot desking наряду с удаленной работой представляет риск для рынка офисной недвижимости, передает Bloomberg.

Согласно определению Кембриджского словаря, Hot desking (буквально с англ. «горячие столы») — система организации офисов, способ «сэкономить пространство», при которой у сотрудников нет закрепленных рабочих мест; использование любого доступного рабочего места.

Опрос, проведенный Morgan Stanley, показал, что Hot desking наиболее распространен в Великобритании. По словам 30% респондентов, эту практику ввели после пандемии коронавируса. В Германии и Франции с такой системой работают по 20% участников исследования, в США — 13%.

Как отмечают аналитики, если бы практика Hot desking была более распространенной, это привело бы к сокращению офисных площадей, что, в свою очередь, значительно скажется на спросе. Рынок недвижимости пострадал в этом году из-за роста процентных ставок, кроме того, многие компании поддерживают гибридный формат работы, при котором сотрудникам не всегда обязательно присутствовать в офисах.