СПБ Биржа запланировала провести зависшие расчеты по сделкам 13 ноября

СПБ Биржа планирует провести зависшие расчеты по сделкам в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщил глава площадки Евгений Сердюков.

Он объяснил, что технология торгов на СПБ Бирже позволяет выставлять заявки прямо на иностранные площадки через зарубежных посредников, чтобы тем самым сделки проходили по наилучшей цене. После введения санкций участники торгов захотели продать активы. Но, как объяснил Сердюков, иностранные посредники в момент получения информации о санкциях приостановили обработку любых поручений (на заключение сделок или перемещение бумаг) и потребовали от площадки провести процедуру комплаенса. Биржа начала эту процедуру, но в то же время была вынуждена приостановить торги. В результате сейчас на СПБ Бирже доступны расчеты только по сделкам, заключенным до введения санкций. В пресс-службе СПБ Биржи уточнили, что речь идет о расчетах по всем биржевым сделкам с иностранными бумагами, заключенным вплоть до остановки торгов 2 ноября.

«Чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка здесь, на СПБ Бирже, мы должны были получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников из-за текущей ситуации. Нам удалось получить полную информацию только вчера. В этот момент мы запустили процедуру поставки и расчетов между участниками рынка. В то же время у нас накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник», — заявил Сердюков.

Он добавил, что площадка также обратились к международным юристам, специализирующимся на санкциях, чтобы разработать вместе с ними, участниками рынка и Центробанком порядок действий для инвесторов по получению ценных бумаг или их продаже. «После согласования этот порядок будет опубликован <…> Мы видим позитивные перспективы и будем информировать вас обо всех новостях», — сообщил Сердюков.

США 2 ноября ввели против биржи блокирующие санкции, которые подразумевают изоляцию торговой площадки от долларовой системы, блокировку ее активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого СПБ Биржа приостановила торги. Сделки с иностранными активами на площадке до сих пор не возобновились.