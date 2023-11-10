«На Украине осталось всего два миллиардера, в прошлом году их было девять. Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов. На первом месте — Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 миллиарда долларов — по сравнению с 2022 годом они упали на 43%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вторую строчку в рейтинге занимает Виктор Пинчук (компания EastOne Group) с состоянием в 1,72 миллиарда долларов — оно снизилось по сравнению с предыдущим годом на 34%. Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко (компания Roshen) с 954 миллионами долларов, это минус 37%.
Условными миллиардерами могут считаться учредители IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко — у них на двоих более полутора миллиардов.
По данным издания, New Voice в этом году представило не сотню, а только 30 богатейших украинцев.