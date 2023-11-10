«На Украине осталось всего два миллиардера, в прошлом году их было девять. Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов. На первом месте — Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 миллиарда долларов — по сравнению с 2022 годом они упали на 43%», — говорится в сообщении.