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На Украине осталось всего два миллиардера

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось за год с девяти до двух, первое место занял глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные исследования издания New Voice.

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Источник: AP 2023

«На Украине осталось всего два миллиардера, в прошлом году их было девять. Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов. На первом месте — Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 миллиарда долларов — по сравнению с 2022 годом они упали на 43%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вторую строчку в рейтинге занимает Виктор Пинчук (компания EastOne Group) с состоянием в 1,72 миллиарда долларов — оно снизилось по сравнению с предыдущим годом на 34%. Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко (компания Roshen) с 954 миллионами долларов, это минус 37%.

Условными миллиардерами могут считаться учредители IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко — у них на двоих более полутора миллиардов.

По данным издания, New Voice в этом году представило не сотню, а только 30 богатейших украинцев.

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