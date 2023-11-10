Мосбиржа начнет торги вечным фьючерсом на индекс МосБиржи с 14 ноября

Московская биржа 14 ноября начнет торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи (IMOEX). Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Московской биржи.

Новый инструмент позволит инвестировать в корзину наиболее ликвидных акций российских компаний с низкими издержками, а также не требует переноса позиции в отличие от классических фьючерсных контрактов. Вечный фьючерс будет удобен как для частных, так и для институциональных инвесторов, говорится в сообщении.

Параметры вечного фьючерса на Индекс МосБиржи:

торговый код контракта — IMOEXF;

базовый актив — индекс МосБиржи (IMOEX);

котировка — в пунктах аналогично значению индекса Мосбиржи;

шаг цены — 0,5 пункта;

стоимость шага цены — ₽5.

Расчетный инструмент IMOEXF будет торговаться в пунктах, шаг цены составит 0,5 пункта, а стоимость шага цены установлена на уровне ₽5. Расчетная цена инструмента будет определяться по значениям индекса Мосбиржи. Объем контракта составит приблизительно ₽30 тыс., ставка риска планируется на уровне 20%, что соответствует примерно ₽6 тыс. первоначальной маржи (гарантийного обеспечения).

Вечный фьючерс отличается от традиционного поставочного контракта тем, что не имеет даты экспирации (исполнения). Экспирация, то есть дата, когда заканчивается срок действия инструмента, наступает каждый квартал — в этот день позиция по фьючерсу должна быть закрыта. В противном случае пройдет поставка базового актива. Вечный фьючерс не имеет такой особенности — это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день.

Биржа активно развивает сегмент вечных контрактов на различные активы с целью разнообразить торговые возможности всех категорий инвесторов, сообщила управляющий директор департамента рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. Ежемесячно сделки с данными инструментами заключают более 30 тыс. частных инвесторов, а общая открытая позиция по этим контрактам с момента старта торгов в апреле 2022 года на конец октября этого года превысила ₽44 млрд.